Lekarze wybudzili ze śpiączki kierowcę karetki z Puszczykowa





»

Mężczyzna poszkodowany w wypadku na przejeździe kolejowym w Puszczykowie w Wielkopolsce został odłączony od respiratora. Jego stan jest nadal ciężki - podał we wtorek rzecznik szpitala. W minioną środę w zderzeniu karetki pogotowia z pociągiem zginęły dwie osoby.

Po tragedii na przejeździe kolejowym. Kierowca karetki wciąż w śpiączce, stan ciężki Wciąż jest w... czytaj dalej » Karetką jechał trzyosobowy zespół z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w chwili zderzenia samochód stał na torach pomiędzy opuszczonymi rogatkami. Zginęli 30-letni lekarz i 42-letni ratownik medyczny.



Kierowca karetki z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Przeszedł operację, przez kilka dni był w stanie śpiączki farmakologicznej.



- Pacjent jest nadal w stanie ciężkim. Został odłączony od respiratora, oddycha samodzielnie. Nie jest już w stanie śpiączki farmakologicznej, nadal jednak jest pod wpływem środków nasennych. Tym samym nie jest zdolny do pełnienia czynności prawnych – poinformowała we wtorek PAP Marzena Rutkowska-Kalisz ze szpitala w Puszczykowie.



Jak dodała, pacjenta "z pewnością czeka jeszcze długi pobyt w szpitalu".

Czekają na poprawę stanu zdrowia kierowcy

Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosły dwie osoby oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Radiowóz utknął na przejeździe kolejowym, z rogatką na dachu. Policja: jest nam wstyd Nie jechali na... czytaj dalej »

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok ofiar zdarzenia. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski poinformował, że przyczyną śmierci obu mężczyzn był uraz wielonarządowy.

Jak dodał, w postępowaniu wykonano już większość zaplanowanych czynności, obecnie trwa analiza materiałów. Prokuratura czeka na jeszcze jedną ekspertyzę oraz na poprawę stanu zdrowia kierowcy karetki.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.