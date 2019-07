Stado dzików biegało po torowisku. Pędziły w stronę centrum Poznania

Foto: Robert Puk Video: tvn24

Dziki zamęt wokół wielkiego polowania na dziki

22.01 | Państwo - w osobach ministrów rolnictwa i środowiska - doprowadziło do zamieszania wokół ostatniego polowania na dziki. Nawet sami myśliwi są zdezorientowani co do miejsca, skali i sensu tego odstrzału.

»