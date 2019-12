Wysiadł z auta i zaatakował pieszą na pasach. 35-latek usłyszał wyrok

Foto: Twitter/ Andrzej Borowiak Video: tvn24

Areszt dla kierowcy porsche

30.08| Sąd Rejonowy w Lesznie zdecydował o areszcie dla kierowcy porsche, który na przejściu dla pieszych uderzył kobietę, a potem niemal ją potrącił. 35-latek przyznał się do winy, ale tłumaczył, że został sprowokowany, a kobieta miała go opluć. Po zatrzymaniu okazało się, że to nie jedyna rzecz, którą mężczyzna ma na sumieniu.

