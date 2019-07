Próbowali ukraść ponad 200 kilogramów cebuli i ziemniaków





Skusili się na cebulę i ziemniaki prosto z pola, teraz mogą słono za to zapłacić. Policjanci ze Środy Wielkopolskiej zatrzymali parę, która pod osłoną nocy próbowała ukraść 200 kilogramów warzyw.

Zdemolowała wnętrze kościoła, odpowie za znieważenie miejsca obrzędów religijnych Poznańscy... czytaj dalej » To była kradzież i to w ilościach hurtowych - mówią policjanci z Środy Wielkopolskiej.

Funkcjonariusze złapali na gorącym uczynku dwoje młodych ludzi, którzy pod osłoną nocy próbowali okraść jednego z gospodarzy. Ich łupem padła cebula i ziemniaki.

- Pewnie nie jest to rzadkością, że ktoś łamie prawo i przywłaszcza sobie co nieco płodów rolnych z czyjegoś pola, ale tu złodziejska para dokonała kradzieży w ilościach hurtowych - informuje asp. Edyta Kwietniewska z policji w Środzie Wielkopolskiej.

Rzeczniczka dodaje, że młoda kobieta i towarzyszący jej mężczyzna w chwili zatrzymania mieli naszykowane do zabrania ponad 200 kilogramów warzyw.

19-letnia mieszkanka Środy Wielkopolskiej i jej 34-letni towarzysz trafili do policyjnego aresztu i odpowiedzą za kradzież. Kodeks karny przewiduje za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

