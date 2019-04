Eksplozja, akcja wojska i strzelanina na wschodzie Sri Lanki





»

W mieście Sainthamaruthu na wschodzie Sri Lanki w piątkowe popołudnie wywiązała się strzelanina między żołnierzami i niezidentyfikowaną grupą mężczyzn. Po serii zamachów przeprowadzonych w niedzielę wielkanocną, w których zginęło ponad 200 osób, w azjatyckim kraju trwa operacja skierowana przeciwko terrorystom.

Żołnierze zostali zaatakowani w mieście Ampara Sainthamaruthu niedaleko większego ośrodka - Madakalapuwa - gdzie m.in. 21 kwietnia uderzyli zamachowcy.

Jak podaje agencja Reutera, powołująca się na komunikat lankijskiej armii, żołnierze usłyszeli eksplozję i ruszyli do akcji, chcąc sprawdzić, z czym mają do czynienia. W trakcie akcji zostali ostrzelani. Wywiązała się bitwa.

Nie ma informacji o ofiarach i dalszych szczegółów dotyczących tych wydarzeń - zaznacza Reuters.

W ostatnich dniach do poszukiwania sprawców i powiązanych z nimi członków radykalnych ugrupowań oddelegowanych zostało przez władze około 10 tysięcy żołnierzy.

Źródło: PAP Ataki bombowe na kościoły i hotele na Sri Lance

Wielkanocne ataki na Sri Lance

W ubiegłą niedzielę zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły, w tym dwa katolickie i jeden protestancki, oraz luksusowe hotele. Były to największe ataki na Sri Lance, odkąd w 2009 roku w kraju tym zakończyła się wojna domowa.



W czwartek wysoki rangą przedstawiciel tamtejszych władz medycznych poinformował, że w niedzielnych zamachach zginęło ok. 250-260 osób, a nie 359, jak wcześniej podawano. Jeden z przedstawicieli rządu wyjaśnił to nieprecyzyjnymi informacjami podawanymi przez kostnice.



Po zamachach władze Sri Lanki oskarżyły o ich przeprowadzenie lokalną organizację islamistyczną o nazwie National Thowheeth Jama'ath (NTJ), ale wskazały, że sprawcy korzystali z pomocy zagranicznej siatki terrorystycznej. We wtorek odpowiedzialność za ataki wzięło na siebie IS.

Źródło: PAP/Reuters Religie na Sri Lance