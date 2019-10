Trzy sprawy posłanki Pawłowicz, trzy razy ten sam sędzia. "Niesamowite szczęście"





Trzykrotnie do spraw, w których stroną była lub jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz, został wylosowany ten sam sędzia - Krzysztof Świderski. Dwukrotnie w sprawach z udziałem posłanki pozwanym był Jerzy Owsiak, a w trzecim przypadku pozwał ją poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. W rozmowie z TVN24 poseł przyznał, że jest "pełen niepokoju, czy to jest jeszcze niezawisły sąd". Pawłowicz, jako członkini Krajowej Rady Sądownictwa, opiniowała we wrześniu awans sędziego Świderskiego do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędzia Krzysztof Świderski jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, delegowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2018 roku wydał dwa wyroki w procesach, które posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz wytoczyła szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurkowi Owsiakowi. W obu przypadkach były to pozytywne rozstrzygnięcia dla posłanki Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami sędziowie są losowani do spraw. System przydziela konkretnych sędziów do konkretnych spraw, biorąc pod uwagę m.in. to, w jakim wydziale orzeka dany sędzia.

"Ma Pan po prostu niesamowite szczęście"

Fakt, iż do dwóch spraw między Pawłowicz i Owsiakiem został przydzielony ten sam sędzia, szef WOŚP komentował w 2018 roku.

"Jeśli, o czym często mówili przecież politycy zapowiadający zmiany w działaniach sądów, było to losowanie, to mogę tylko radzić, Panie Sędzio, aby z tym szczęściem brał Pan udział we wszelkich grach liczbowych, loteriach i konkursach. Ma Pan po prostu niesamowite szczęście losując dwa razy pod rząd tę samą powódkę i powoda"- pisał wówczas Owsiak na Facebooku.

To jednak nie wszystkie sprawy z udziałem Krystyny Pawłowicz, w których orzekał sędzia Krzysztof Świderski. W 2017 roku proces cywilny wytoczył jej poseł Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. Złożył wniosek do sądu w Szczecinie, jednak później sprawa została przeniesiona do Warszawy. Wówczas do rozpatrzenia tej sprawy w warszawskim Sądzie Okręgowym ponownie został wylosowany sędzia Świderski.

Nitras: jestem pełen niepokoju, czy to jest jeszcze niezawisły sąd

Nitras komentował tę sprawę w środę w rozmowie z TVN24.

- Jestem tylko zdumiony. Okazuje się, że ta sierotka, która losuje sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, zawsze jak jest pani Pawłowicz, to zawsze trafia na tego samego sędziego. Jakby to był taki osobisty sędzia pani Pawłowicz - stwierdził.

Poseł PO-KO ocenił, że "sprawa jest niezmiernie poważna". - Idąc do sądu, chciałbym mieć poczucie, że sąd jest niezawisły, a jeżeli w dwóch sprawach przeciwko Owsiakowi wylosowywany jest ten sam sędzia, dwa razy skazuje Owsiaka, a później ja się dowiaduję, że ten sam sędzia ma mnie sądzić (...) to jestem pełen niepokoju, czy to jest jeszcze niezawisły sąd - stwierdził Nitras.

Pawłowicz opiniowała awans sędziego Świderskiego, który wcześniej orzekał w sprawach z jej udziałem

We wrześniu tego roku Krystyna Pawłowicz opiniowała awans sędziego Świderskiego do Sądu Okręgowego w Warszawie i miała mu wystawić bardzo dobrą opinię. Sędzia otrzymał pozytywną rekomendację od KRS.

