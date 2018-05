"Szczególna zawiłość". Chcą przekazania sprawy wypadku Szydło do sądu wyższej instancji

Video: tvn24

Były oficer GROM:

10.02.| To nie może być przypadek. Na pewno daje to do myślenia, jeśli w okresie kilkunastu tygodni dzieją się takie rzeczy z najważniejszymi osobami w państwie. Dobrze, że to nie jest "czarna seria", że to nie skończyło się tragicznie, ale powinniśmy wyciągać wnioski - mówił na antenie TVN24 ppłk Andrzej Kruczyński. Były oficer jednostki specjalnej GROM pytał, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby "ktoś poszedł po rozum do głowy i stworzył jakieś procedury, a może nie stworzył, ale przestrzegał wytycznych". - Nie musimy wymyślać koła, możemy podejrzeć jak to robią inni - dodał.

