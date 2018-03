18 lat temu Tomasz Komenda został zatrzymany w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgosi. Kilka lat później został za to skazany. W więzieniu miał spędzić 25 lat. Teraz prokuratura wnosi o jego uniewinnienie. Po wyjściu na wolność będzie mógł się starać o wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

- Jestem niewinny zarzucanych mi czynów. To nie ja powinienem siedzieć na ławie oskarżonych. Spędziłem w areszcie niesłusznie trzy lata. Proszę o oczyszczenie mnie z tych niesłusznych zarzutów - mówił w ostatnim słowie, w październiku 2003 roku, Tomasz Komenda. Nie przekonał wtedy sądu. W pierwszej instancji został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie został zatrzymany w 2000 roku.

Od wyroku się odwołano. W czerwcu 2004 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił rozstrzygnięcie. I wymierzył mężczyźnie karę 25 lat więzienia. Kasację, "jako oczywiście bezzasadną", Sąd Najwyższy oddalił w maju 2005 roku.

Będą wnioskować o uniewinnienie

Skazali go za gwałt i morderstwo Małgosi, siedzi 18 lat. Prokuratura: jest niewinny Wrocławska... czytaj dalej » Teraz okazuje się, że mężczyzna, który za kratami spędził 18 lat, jest najprawdopodobniej niewinny.

- Tomasz Komenda został skazany na podstawie konkretnych dowodów, na tamtym etapie ocenionych jako mocne. Nasza ocena, w świetle zgromadzonych nowych dowodów, jest dzisiaj zupełnie inna - poinformował Robert Tomankiewicz z Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. I zapowiedział: - Wystąpimy do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wznowienie postępowania w tej sprawie.

ZOBACZ MATERIAŁ "SUPERWIZJERA" TVN

Wyjdzie na wolność i zawalczy o odszkodowanie?

Czy to oznacza, że Tomasz Komenda wyjdzie na wolność? Nie od razu. Jak mówi Krzysztof Mitoraj, radca prawny, wniosek prokuratury będzie rozpoznawał Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów. - Jeżeli sąd uwzględnia wniosek o wznowienie postępowania, wówczas uchyla wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, najczęściej sądowi drugiej instancji - mówi prawnik o praktyce.

I zastrzega: - Jeżeli nowe fakty i dowody są mocne, istnieje możliwość, że już Sąd Najwyższy wyda wyrok uniewinniający.

Wówczas Komenda wyszedłby na wolność. I mógłby domagać się odszkodowania za lata spędzone za kratami. Takie rozwiązanie przewiduje Kodeks postępowania karnego.

Prawnik: dolna granica to milion złotych

- Po wydaniu wyroku uniewinniającego mężczyzna będzie miał rok na złożenie do sądu pozwu, w którym może domagać się dwóch typów roszczeń - wyjaśnia Mitoraj.

Pół życia w więzieniu za nic. Zwrot w sprawie Wrocławska... czytaj dalej » Po pierwsze, Komenda mógłby domagać się odszkodowania. - To obejmuje wszelkie straty, które poniósł w związku z toczącym się postępowaniem i w związku z odbytą karą pozbawienia wolności - tłumaczy radca prawny. I dodaje: - Odszkodowanie obejmuje również wszelkie utracone korzyści. W tym przypadku zadaniem sądu będzie ustalenie stanu dóbr i korzyści, jaki mógłby istnieć, gdyby Komenda nie odsiadywał 18 lat za kratami.

Po drugie, mężczyzna mógłby domagać się zadośćuczynienia. - To szkoda niewymierna. Nie ma przelicznika. Sąd ocenia tu wszelkie dolegliwości i cierpienia, które poniósł mężczyzna w związku z niesłusznym skazaniem i niesłusznym odbywaniem kary - przekazuje prawnik.

Ile więc pieniędzy za swoją odsiadkę mógłby wywalczyć Komenda? Mitoraj przyznaje, że górną granicę trudno przewidzieć. Jednak dolny próg mógłby, jego zdaniem, oscylować w granicach miliona złotych.

- Nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacji, gdy pan Komenda odzyska wolność i wystąpi do sądu, ten mógłby znaleźć podstawę do oddalenia takiego pozwu. Zakładam, że Skarb Państwa naprawi ustaloną przez sąd szkodę - przyznaje Mitoraj.

Oglądaj Wideo: M. Cepin/TVN24 Wrocław "Nie wyobrażam sobie, by sąd mógł oddalić takie roszczenie"

Co z wyciągnięciem ewentualnych konsekwencji prawnych wobec osób, które mogły swoimi działaniami przyczynić się do niesłusznego oskarżenia i skazania Tomasza Komendy? Jak tłumaczy radca, nawet gdyby przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili obowiązków jako funkcjonariusze publiczni, to dziś za to by już nie odpowiedzieli. Nie odpowiedzieliby także ci, którzy mogli wymuszać zeznania i fałszować dokumentację. Wszystko dlatego że, jak mówi prawnik, karalność takich czynów przedawnia się po upływie 10 lat.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mam nadzieję, że któryś z policjantów przeprosi Tomka Komendę"

Podejrzanego zatrzymano po 20 latach

Tomasz Komenda został skazany za gwałt ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwo 15-letniej Małgosi. Jej nagie, porzucone na jednej z posesji w Miłoszycach, ciało znaleziono zaledwie kilkadziesiąt kroków od miejsca, w którym dziewczyna witała Nowy Rok.

W 2016 roku, ponad 20 lat po śmierci nastolatki, zatrzymano Ireneusza M. Mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie i zabójstwo dziewczyny. Przebywa w areszcie. Śledztwo prokuratury wciąż trwa.