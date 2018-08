"Ołeh znajduje się na krawędzi życia i śmierci". Kolejny apel do Rosji

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin ponownie zaapelował o wzmożenie nacisków na władze Rosji, by uwolniły głodującego od prawie trzech miesięcy w rosyjskiej kolonii karnej ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. "Ołeh znajduje się na krawędzi życia i śmierci. Każdego dnia może dojść do tragedii" - napisał. O uwolnienie Sencowa zaapelowała również Unia Europejska.

"Dziś mija 89. dzień głodówki uwięzionego w Federacji Rosyjskiej Ołeha Sencowa. Ołeh znajduje się na krawędzi życia i śmierci. Każdego dnia może dojść do tragedii" - napisał Klimkin w piątek na Twitterze.

Źródło: Twitter/@PavloKlimkin Tweet ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkina

40 uderzeń serca na minutę. Ołeh Sencow głoduje w rosyjskim więzieniu ponad 80 dni Pogorszył się... czytaj dalej » "Jako człowiek i obywatel Ukrainy proszę wszystkich o wsparcie dla Ołeha i domaganie się od Rosji jego uwolnienia. Solidarność nie ma granic, lecz życie człowieka je ma" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

"Oczekujemy, że Rosja zapewni mu odpowiednie leczenie"

Unia Europejska zaapelowała w piątek do Rosji, by zapewniła odpowiednie leczenie głodującemu w kolonii karnej ukraińskiemu reżyserowi oraz by wszyscy bezprawnie zatrzymani obywatele ukraińscy w Rosji i na Półwyspie Krymskim zostali bezzwłocznie zwolnieni. Oświadczenie na ten temat w imieniu UE wydała Maja Kocijanczicz, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Jak przypomniała, Sencow, który został zatrzymany niedługo po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 roku, w maju tego roku rozpoczął protest głodowy w więzieniu na dalekiej północy Rosji.

"Stan zdrowia pana Sencowa ulega gwałtownemu pogorszeniu. Oczekujemy, że Rosja zapewni mu odpowiednie leczenie w zinstytucjonalizowanym środowisku medycznym" - napisała rzeczniczka.

Dodała, że Unia Europejska oczekuje, iż międzynarodowe standardy praw człowieka na Krymie zostaną utrzymane, a wszyscy bezprawnie zatrzymani obywatele ukraińscy w Rosji i na Półwyspie Krymskim zostaną bezzwłocznie zwolnieni.

Trzeci miesiąc strajku głodowego reżysera

"Napisał, że praktycznie nie wstaje". Stan Sencowa "katastrofalnie zły" Stan zdrowia... czytaj dalej » Sencow, mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu, został zatrzymany wkrótce po zajęciu półwyspu przez Rosję w 2014 roku. Oskarżono go o planowanie działalności terrorystycznej i skazano na 20 lat kolonii karnej. Organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, uważają, że wyrok zapadł na podstawie sfingowanych dowodów.

14 maja ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy, domagając się uwolnienia kilkudziesięciu rodaków, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Swój protest prowadzi do dziś.

Bliscy reżysera alarmują, że stan jego zdrowia jest bardzo zły, a jego matka zwróciła się do prezydenta Rosji Władimira Putina o jego ułaskawienie. Jednocześnie ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa wystąpiła do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkowej o wymianę Sencowa na jednego z Rosjan, którzy więzieni są na Ukrainie. Odpowiedź była odmowna.

Moskalkowa oświadczyła, że Sencow jest obywatelem Rosji, gdyż - jak powiedziała - wszyscy mieszkańcy Krymu po jego aneksji "automatycznie stali się obywatelami rosyjskimi". Sencow oświadczył, że nigdy obywatelstwa Rosji nie przyjmował.