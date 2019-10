Sprawa sędziego Żurka odroczona. "To nie jest proces sprawiedliwy"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Obrońca sędziego Żurka: nie mamy do czynienia z błahym błędem

06.09 | Rozprawa dyscyplinarna sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach została odroczona do 25 października. Doszło do zamieszania ze składem orzekającym. - Okazało się, że na sali jest tylko jeden, dlatego też obrońcy sędziego Żurka zażądali wyjaśnień w tej sprawie. Ogłoszono przerwę - mówił reporter. Mikołaj Pietrzak, obrońca sędziego Żurka ocenił, że "nie mamy do czynienia z błahym błędem". - Mamy do czynienia z wątpliwościami co do sposobu wylosowania składu. To jest kwestia transparentności wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji jego wiarygodności - powiedział.

