Theresa May o podejrzeniach wobec Rosji w sprawie Skripala

Foto: PAP/EPA/NEIL HALL Video: tvn24

12.03.| Jeśli nie otrzymamy wiarygodnej odpowiedzi uznamy, że doszło do użycia siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii - mówi Theresa May. Zdaniem Brytyjskiej premier, jest wysoce prawdopodobne, że to Moskwa odpowiada za atak w na byłego rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala.

