Sprawa Igora Stachowiaka. Jeden z oskarżonych policjantów miał z nim wcześniej zatarg

Video: TVN 24

Prokurator: Nagranie nie jest wystarczające

22.05. | Do września prokuratura ma wyjaśnić czy wrocławscy policjanci przekroczyli uprawnienia oraz czy w ten sposób doprowadzili do śmierci Igora Stachowiaka. Choć do tragedii doszło rok temu, nadal nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. - Nie mamy, do czynienia tylko z samym przekroczeniem uprawnień. Mamy do czynienia z koniecznością ustalenia czy przekroczenie uprawnień spowodowało skutek w postaci śmierci Igora S. W tym zakresie nagranie nie jest wystarczające - tłumaczyła w poniedziałek Magdalena Mazur-Prus.

