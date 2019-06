Moskiewska policja ma problemy. Sprawa Gołunowa przybrała nieoczekiwany obrót





Badający korupcję wśród rosyjskich urzędników dziennikarz Iwan Gołunow, zatrzymany po tym, jak prawdopodobnie podrzucono mu do samochodu narkotyki, jeszcze we wtorek wyjdzie na wolność. Szef MSW w Moskwie zapowiedział wniosek do prezydenta Władimira Putina o zwolnienie wysokich rangą funkcjonariuszy policji. Sprawa Gołunowa wywołała duże protesty w Rosji i przybrała we wtorek nieoczekiwany obrót po komentarzach urzędników państwowych.

Wątpliwości dotyczące powodów zatrzymania i skazania na tymczasowy areszt domowy Iwana Gołunowa wyraziła publicznie we wtorek przewodnicząca wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Walentina Matwijenko, a Kreml "oczekiwał wyników ekspertyz" w tej sprawie - przekazał w ciągu dnia rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow.

We wtorek rosyjskie media kolejny dzień pisały o zatrzymaniu dziennikarza badającego korupcję w szeregach władz. W tle pojawiła się data 20 czerwca, gdy Putin usiądzie do corocznego, telewizyjnego "dialogu z narodem", w trakcie którego - jak zaznaczano - mógłby usłyszeć niewygodne pytania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił we wtorek, że jeśli postępowanie wobec Gołunowa wciąż będzie trwało, pytania w tej sprawie zostaną wysłuchane przez Władimira Putina na żywo. Dodał, że osobiście "przejrzał kilkaset tysięcy pytań do Putina - wśród nich także te, które dotyczą Gołunowa". "Sprawa Iwana Gołunowa pokazuje, że w Rosji nie ma wolności prasy" Jeśli będzie... czytaj dalej »

- Nie ma ich zbyt wiele - zapewnił Pieskow. Przekazał, że prezydent wie zarówno o sprawie Gołunowa, jak i działaniach na rzecz poparcia dziennikarza portalu Meduza.

O tym, że administracja prezydenta chce "szybko rozwiązać sprawę Gołunowa", napisał portal internetowy Projekt, powołując się na "dwóch urzędników kremlowskich". Według portalu władzom zależało na złagodzeniu niezadowolenia społecznego w dniu dorocznej telekonferencji, na której Putin tradycyjnie przez kilka godzin odpowiada na pytania rodaków.

Zarzuty wycofane, policja ma kłopoty

We wtorkowe popołudnie te przewidywania okazały się trafne. Agencja RIA Novosti, cytując rosyjską policję, poinformowała, że śledczy wycofują zarzuty dotyczące posiadania i handlu narkotykami przez dziennikarza i Iwan Gołunow do końca dnia odzyska wolność.

Równocześnie szef MSW w Moskwie Władimir Kołokolcew w krótkim oświadczeniu poinformował, że rozpoczęło się wewnętrzne śledztwo dotyczące zatrzymania dziennikarza i że zawieszeni zostali dwaj związani ze sprawą funkcjonariusze.

Kołokolcew dodał, że wystosował do Władimira Putina pismo, w którym poprosił o zdymisjonowanie dwóch wysokich rangą generałów moskiewskiej policji.

Zatrzymany w drodze na spotkanie

36-letni Gołunow, dziennikarz portalu informacyjnego Meduza, którego redakcja mieści się na Łotwie, został zatrzymany w ostatni czwartek w Moskwie w drodze na spotkanie służbowe. Adwokaci dziennikarza zapewniają, że narkotyki, które rzekomo przy nim znaleziono, zostały mu podrzucone. Ogłosili, że po zatrzymaniu Gołunow był bity. Policja temu zaprzeczyła.

Gołunowowi postawiono zarzuty dotyczące próby obrotu narkotykami, za co grozi od 10 do 20 lat więzienia. Dziennikarz trafił do szpitala, a stamtąd do sądu, który zadecydował o umieszczeniu go w areszcie domowym. Redakcja Meduzy uważa zatrzymanie swego pracownika za prowokację związaną z jego działalnością zawodową. Gołunow badał domniemane transakcje korupcyjne w moskiewskim merostwie i działania nielegalnego biznesu. "Sprawa zasadniczej wagi". Rosyjskie gazety w geście niespotykanej solidarności "Jesteśmy Iwanem... czytaj dalej »

Zatrzymanie dziennikarza wywołało rozgłos zarówno w Rosji, jak i za granicą. W jego obronie stanęli dziennikarze innych redakcji, którzy pikietują gmach stołecznej policji.

Na najbliższą środę, gdy w Rosji obchodzone jest święto państwowe - Dzień Rosji - zapowiedziano pochód w obronie Gołunowa w centrum Moskwy.

W poniedziałek trzy renomowane rosyjskie dzienniki o profilu gospodarczym: "Kommiersant", "Wiedomosti" i "RBK", ukazały się z napisem na pierwszej okładce "Ja/my Iwan Gołunow".

Rozmowy na szczytach władzy

Dmitrij Pieskow mówił jeszcze we wtorek rano, że "Kreml oczekuje wyników ekspertyz w sprawie Gołunowa".

Agencja TASS poinformowała z kolei, że sprawa dziennikarza Meduzy była tematem poniedziałkowej rozmowy przewodniczącej Rady Federacji (wyższej izby parlamentu) Walentiny Matwijenko z prokuratorem generalnym Jurijem Czajką. Miał ją zapewnić, że zarówno prokuratura generalna, jak i on sam osobiście, obejmą dochodzenie "ścisłą kontrolą".

"Ta historia jest bardzo zła" - zacytował wypowiedź Matwijenko agencja RIA Nowosti.

"Okoliczności zatrzymania Gołunowa powodują nieufność wobec organów śledczych i albo demonstrują brak profesjonalizmu, albo w ogóle są prowokacją" - cytowała słowa Matwijenko agencja Interfax.

"Według niej istnieje wiele pytań, na które społeczeństwo powinno uzyskać jasne i zrozumiałe odpowiedzi: dlaczego dziennikarz został zatrzymany na ponad 48 godzin bez decyzji sądu, dlaczego zdjęcia pochodzą z innego miejsca, a nie z jego mieszkania, w którym przeprowadzono przeszukanie i dlaczego Gołunow nie był obecny podczas przeszukania" - napisała agencja.