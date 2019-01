Proces w sprawie śmierci Ewy Tylman miał się zakończyć. Są jednak nowe wnioski dowodowe

Video: TVN 24

Adam Z. na wolności. Prokuratura zaskarża decyzję sądu

24.02| Do poznańskiego sądu wpłynęło właśnie zażalenie na decyzję w sprawie Adama Z. (oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman). Po 14 miesiącach spędzonych w areszcie chłopak wyszedł na wolność, co oznacza, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Zdaniem prokuratury to nieuzasadniony krok. - Przesłuchani świadkowie nie powiedzieli niczego takiego, co mogłoby radykalnie zmienić przebieg procesu, mówili dokładnie to samo, co w postępowaniu przygotowawczym - twierdzi rzecznik.

