Video: TVN 24 "Ewa Tylman żyła wtedy kiedy wpadła do wody"07.02. | Zakończyła się druga w tym roku rozprawa w procesie dotyczącym zabójstwa Ewy Tylman. Zeznania złożyło zaledwie trzech świadków. Najważniejsza informacja to przychylenie się przez sąd do wniosku pełnomocników rodziny dziewczyny, by na kolejnej rozprawie zaprezentować kompilacje nagrań z kamer monitoringu, na których widoczni byli Ewa Tylman i oskarżony o jej zabójstwo Adam Z. zobacz więcej wideo »