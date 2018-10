Przeszukanie w saudyjskim konsulacie w Stambule





Tureccy śledczy weszli na teren konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule - poinformowała agencja Reuters. Działania tureckiej policji mają związek z zaginięciem dziennikarza saudyjskiego Dżamala Chaszodżdżiego.

Tureckie służby dyplomatyczne informowały w poniedziałek, że wspólny zespół turecko-saudyjski przeprowadzi przeszukanie w konsulacie.

Saudyjska placówka jest ostatnim znanym miejscem, w którym przebywał Dżamal Chaszodżdżi, zanim zaginął 2 października.

Wcześniej w poniedziałek Reuters - powołując się na źródła w tureckich służbach bezpieczeństwa - informował, że władze tureckie posiadają nagranie dźwiękowe, które potwierdza, że dziennikarz został zabity w konsulacie. Władze w Ankarze sądzą, że Chaszodżdżi został zabity na terenie konsulatu, a następnie pozbyto się jego ciała.

Przedstawiciele Arabii Saudyjskiej stanowczo zaprzeczają oskarżeniom, jakie płyną z Ankary.

Zaginiony krytyk Rijadu

2 października publikujący między innymi w "The Washington Post" 59-letni Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, aby załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął. Policję zawiadomiła jego turecka narzeczona Hatice Cengiz, która czekała przed placówką.

Tureckie władze od początku twierdziły, że dziennikarz został zamordowany, Rijad utrzymywał z kolei, że doniesienia te są nieprawdziwe. Zapewniał, że Chaszodżdżi sam opuścił teren konsulatu.

W środę tureckie media podały, że podejrzanymi w sprawie jest 15 Saudyjczyków, prawdopodobnie członków służb specjalnych, którzy na krótko przylecieli do Stambułu w dniu zaginięcia dziennikarza. Jeden z nich miał być ekspertem od medycyny sądowej.