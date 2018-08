Dziś spotkanie u prezydenta. Podpis lub weto "najdalej do czwartku"

Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z sygnatariuszami apelu o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Prezydent skłania się ku wetu, jesteśmy na etapie analizy - poinformował prezydencki minister Paweł Mucha. Jak dodał, prezydent podejmie decyzję "najdalej do czwartku".

List z apelem do prezydenta o zawetowanie tej nowelizacji - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali przedstawiciele Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej.

"Prezydent ma wątpliwości". Szczerski: decyzja w sprawie ordynacji do czwartku Paweł Mucha poinformował, że poniedziałkowe spotkanie planowane jest na godziny popołudniowe, a jego celem jest wysłuchanie sygnatariuszy listu i umożliwienie im przedstawienia swojej argumentacji.

"Najdalej do czwartku"

Prezydencki minister zaznaczył, że konstytucyjny termin, jaki prezydent ma na podjęcie decyzji w sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego, mija 17 sierpnia w piątek, ale - jak dodał - z uwagi na oficjalny wyjazd zagraniczny decyzja głowy państwa zostanie podjęta "najdalej" do czwartku.

- To nie jest jeszcze spotkanie po podjęciu decyzji (...) to jest spotkanie, które jest jeszcze w tym okresie, kiedy prezydent to rozważa - dodał Mucha.

Senat przyjął pod koniec lipca bez poprawek nowelizację kodeksu wyborczego, według której w wyborach do Parlamentu Europejskiego każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

"Ustawa ogranicza Polakom możliwość posiadania swoich reprezentantów"

"Nie wierzę, że to ustawka między prezydentem a Kaczyńskim" W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent powiedział, że ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego powinny być częścią polskiego systemu prawnego. Jak powiedział, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji.

"Dla mnie ta ustawa ogranicza Polakom możliwość posiadania swoich reprezentantów w europarlamencie. Prezydent powinien stać na straży reguł, które czynią parlamentaryzm, demokrację, czymś realnym - oceniał prezydent.

Autor: jt//now