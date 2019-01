Rozmowy "na temat Europy przyszłości". Salvini w Warszawie

Wicepremier Włoch Matteo Salvini odwiedził w środę Warszawę. Spotkał się z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim, premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach - poinformował na konferencji podsumowującej wizytę Salvini.

W środę wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini przebywał z wizytą w Warszawie. O godzinie 15 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej spotkał się z prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim. Obecni byli na nim także między innymi wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz eurodeputowani PiS: Tomasz Poręba i Ryszard Legutko.

Zdjęciem ze spotkania podzieliła się rzeczniczka PiS Beata Mazurek.



Rozpoczyna się spotkanie Prezesa #PiS Jarosława Kaczyńskiego z Wicepremierem Włoch Matteo Salvini - liderem partii współrządzącej Włocham- trzeciej gospodarki UE. pic.twitter.com/4Awzg74lK1 — Beata Mazurek (@beatamk) 9 stycznia 2019

Spotkanie "długie, pozytywne i konkretne"

Siemoniak: Kaczyński igra z ogniem, spotykając się z Salvinim Matteo Salvini to... czytaj dalej » Po spotkaniu Mazurek napisała: "Rozmowa pozytywna i pełna wzajemnego zrozumienia. Podniesiono także kwestie, w których istnieje rozbieżność poglądów pomiędzy PiS a Ligą. Rozmowy otworzyły drogę do dalszych kontaktów odnoszących się do kwestii przyspieszenia rozwoju państw UE i zapewnienia UE właściwego mocnego miejsca w skali globalnej".

Wicepremier Włoch mówił o spotkaniu z liderem PiS na popołudniowej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, rozpoczęto na nim wymianę poglądów na temat przyszłej współpracy w nowym Parlamencie Europejskim.

Przyszły europarlament - przekonywał Salvini - będzie "zupełnie inny" niż ten obecny, zdominowany przez dwie główne partie (Europejska Partia Ludowa oraz Partia Europejskich Socjalistów - red.).



Salvini określił swoje spotkanie z Kaczyńskim jako "długie, pozytywne i konkretne". - Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach - mówił. Wśród tematów swojej rozmowy z liderem polskiej partii rządzącej wymienił również wartości, rodzinę oraz sytuację młodych.



- Zgodziliśmy się co do tego, że jeżeli w budżecie europejskim na przyszłe lata będzie mniej środków dla rybołóstwa i dla rolnictwa we Włoszech i w Polsce, to nam się to nie będzie podobało - dodał.

Bielan: różnimy się w sprawie sankcji wobec Rosji

"Twarz Europy". Nowy Mussolini czy zbawca Włoch? Jeszcze do... czytaj dalej » O rozmowach mówił też dziennikarzom Adam Bielan. Jak stwierdził, spotkanie liderów PiS i Ligi było "bardzo dobre" i koncentrowało się "przede wszystkim na relacjach polsko-włoskich".



Jak dodał, Włochy są bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski i ważnym inwestorem w naszym kraju. - Zdajemy sobie sprawę z wagi Włoch wewnątrz Unii Europejskiej, z wagi relacji polsko-włoskich, choćby handlowych. Włochy są naszym trzecim największym partnerem gospodarczym – ponad 22 miliardów euro rocznie - ważnym inwestorem gospodarczym – zauważył.



Wicemarszałek Senatu wyraził zadowolenie, że również relacje polityczne między Polską i Włochami są coraz lepsze. - Było to pierwsze spotkanie obu liderów, ale atmosfera była bardzo sympatyczna. Pan wicepremier Salvini podkreślił, że zależy mu na bardzo dobrych relacjach z Polską – relacjonował.



Pytany czy rozmowa dotyczyła też ewentualnej współpracy po tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Bielan przyznał, że podczas rozmowy poruszono między innymi temat eurowyborów. - Rozmawialiśmy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, o całej architekturze europejskiej po tych wyborach, nie tylko dotyczących samego Parlamentu Europejskiego. Na wiele kwestii mamy podobne poglądy. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale mamy na wiele spraw podobne poglądy – zaznaczył.



Dopytywany czy możliwa jest bliższa współpraca PiS i włoskiej Ligi po wyborach, Bielan odpowiedział, że nie chce w tej chwili niczego przesądzać. - Umówiliśmy się na kolejne spotkania, zobaczymy – dodał.



Wicemarszałek Senatu został zapytany, czy wicepremier Włoch tłumaczył podczas spotkania swój stosunek do prezydenta Rosji Władimira Putina w kontekście sytuacji na Ukrainie. Bielan odparł, że Salvini "podał w wątpliwość, czy sankcje są skuteczne".



- W tej sprawie się różnimy. Naszym zdaniem sankcje wobec Rosji są ważnym elementem nacisku na Rosję. Natomiast podkreślał jednocześnie przywiązanie do członkostwa w NATO i do relacji transatlantyckich, do relacji z USA – powiedział.

Przed rozmową z Kaczyńskim Salvini spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim, premierem Mateuszem Morawieckim, włoskimi przedsiębiorcami działającymi w Polsce, a także złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po spotkaniu z szefem MSWiA włoski wicepremier mówił, że "Europa, która powstanie od czerwca, poprowadzi nas wszystkich w innym rytmie".

Salvini: Polska i Włochy będą bohaterami nowej europejskiej wiosny Wicepremier, szef... czytaj dalej » W maju w Unii odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

"Nowa wiosna europejska"

Podczas konferencji prasowej na zakończenie wizyty Salvini wyraził nadzieję, że takie ruchy jak PiS czy Liga rozpoczną "nową wiosnę europejską, nowe marzenie europejskie, które zostało nam skradzione na rzecz banków czy finansów".



Włoski polityk podkreślił, że delegacje PiS i Ligi spotkały się już w Brukseli. - Nie mam pewności, czy łączy nas wspólny los, ale nad tym pracujemy. Oś francusko-niemiecka być może zostanie zastąpiona osią włosko-polska - powiedział wicepremier.



- Rozpocząłem dialog, ale zawrzeć porozumienie w ciągu półtorej godziny, to chyba zbyt optymistyczne założenie. Zaproponowaliśmy wspólny program, który zaoferujemy także innym ruchom ludowym w Europie - podkreślił Salvini. Dopytywany o ten "program" zaznaczył, że chodzi raczej o "pakt na rzecz Europy".



- Nie mam jeszcze gotowego produktu, który pokazuję. W rządzie włoskim są dwa różne ruchy, które mają bardzo konkretne zobowiązania. My moglibyśmy na tej podstawie zaproponować 10-punktowy pakt na rzecz Europy, co do którego Polacy, Holendrzy, Duńczycy, Włosi podjęliby decyzję, czy się zgadzają, czy nie. Będziemy nad tym pracowali w najbliższym czasie, oczywiście przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - zadeklarował.

PO: żądamy ujawnienia szczegółów rozmowy

Na środowej konferencji prasowej Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska) zażądał ujawnienia szczegółów rozmowy Kaczyńskiego z Salvinim.



- Prezes Kaczyński nie był gotów do poinformowania publicznie, o czym rozmawiał z liderem Ligi Północnej, a wiemy doskonale, że Matteo Salvini jeździ po Europie i montuje antyunijną, antyeuropejską międzynarodówkę - oświadczył Halicki. Jego zdaniem, Kaczyński boi się ujawnienia, że "polexit poprzez rozbicie Unii Europejskiej był tematem tej rozmowy".



Halicki zwracał uwagę, że choć Jarosław Kaczyński spotkał się urzędującym wicepremierem Włoch, to rozmowa polityków z pewnością nie dotyczyła spraw rządowych, tylko partyjnych i politycznych.



- Stanowisko PiS musi być oczywiste: czy odrzuca sposób, w jaki Matteo Salvini opisuje swoje najważniejsze wyzwania, czyli 'rozbicie bunkra europejskiego', czy Jarosław Kaczyński podpisuje się pod tym programem? - pytał poseł PO. - Jedno stanowisko musi być wreszcie zaprezentowane Polakom, bo przed nami kluczowa decyzja o naszej przyszłości - dodał.

"Zbyt bliski przyjaciel Moskwy"

Salvini jest wicepremierem i szefem MSW w rządzie Giuseppe Contego, który został zaprzysiężony w czerwcu 2018 roku. Wśród włoskich polityków Salvini budzi największe i zawsze skrajne emocje. Jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców. Krytycznie wypowiada się na temat Unii Europejskiej.

"La Repubblica" przypomina też, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy". Liga pod jego przywództwem jest pierwszym ugrupowaniem w kraju i cieszy się poparciem ponad 30 procent Włochów.

Jak zauważają komentatorzy, jest to ogromny skok dla partii, która w wyborach w marcu zeszłego roku otrzymała 17 procent głosów. W ciągu kilku miesięcy od wejścia do rządu, w którym Salvini jest dominującą osobowością, Liga prawie podwoiła swój kapitał zaufania.