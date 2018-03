We wtorek przed godziną 18 zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSZ Jacka Czaputowicza oraz szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. - Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było spotkaniem roboczym, zaplanowanym kilka tygodni temu, i dotyczyło koordynacji działań rządu i ośrodka prezydenckiego w sprawie inicjatywy Trójmorza - wyjaśnił Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta zapewnił, że spotkanie nie zostało zwołane w trybie pilnym. Dodał, że uczestniczyli w nim także eksperci.

Szczerski poinformował, iż poza sprawą Trójmorza i "kwestii międzynarodowych" w rozmowie pojawił się również wątek działań rządu podejmowanych w związku z katastrofą w Poznaniu, gdzie w wyniku wybuchu gazu zawaliła się kamienica i zginęło pięć osób.

"Nie było żadnego ultimatum"

Szczerski zaprzeczył jednocześnie, by na wtorkowym spotkaniu poruszano kwestię wtorkowych doniesień portalu onet.pl.

Portal podał, że "Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz - do czasu przyjęcia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej prezydent ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać". Według portalu istnienie ultimatum potwierdza notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie datowana na 20 lutego, czyli dwa tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceminister spraw zagranicznych i szef polskiej grupy do spraw kontaktów z Izraelem Bartosz Cichocki w "Jeden na jeden" w TVN24 zaprzeczał doniesieniom portalu onet.pl. - To nieprawda, nie było żadnego ultimatum tego rodzaju - zaznaczał.

- Strona amerykańska wyrażała konsekwentnie zaniepokojenie, pytania o ustawę o IPN jeszcze na etapie projektu. Ma nadal swoje wątpliwości. Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Jesteśmy w kontakcie z dyplomatami amerykańskimi i nie ma w tych kontaktach klimatu ultimatum - podkreślił Cichocki.

Szczerski z wizytą w Stanach Zjednoczonych

W środę szef gabinetu prezydenta uda się do Stanów Zjednoczonych. W czwartek w Waszyngtonie Szczerski spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami prezydenta USA w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

- Poza kwestiami bezpieczeństwa w perspektywie tegorocznego szczytu NATO, tematyka rozmów dotyczyć będzie także szeroko pojmowanej polsko-amerykańskiej współpracy dwustronnej i bieżącego stanu naszych relacji - zaznaczył prezydencki minister.

Podczas swojego pobytu w Waszyngtonie Szczerski weźmie także udział w seminarium poświęconym tematyce Inicjatywy Trójmorza, zatytułowanym "Wzmacnianie wolności i swobody ekonomicznej poprzez Inicjatywę Trójmorza" ("Advancing Liberty and Economic Freedom through The Three Seas Initiative"), zorganizowanym przez konserwatywny think tank The Heritage Foundation.

Inicjatywa Trójmorza to promowana przez prezydenta Andrzeja Dudę idea współpracy państw leżących w regionie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego. W lipcu 2017 roku w Warszawie odbył się szczyt państw Trójmorza, którego gościem był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

W ramach tego seminarium szef gabinetu prezydenta ma odbyć serię rozmów z przedstawicielami amerykańskich kół opiniotwórczych i doradczych.

Z kolei w piątek w Nowym Jorku spotka się z przedstawicielami państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, z którymi omówi tematykę i założenia debaty wysokiego szczebla, którą Polska planuje zorganizować w maju podczas swojego przewodnictwa w pracach RB ONZ.