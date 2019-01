Premier rozmawia z szefami klubów i kół parlamentarnych

W Sejmie trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i administracji z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem rozmów mają propozycje zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W piątek około godziny 15.30 w Sejmie na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w sprawie zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Spotkanie u premiera "ma zasugerować, że przyczyną mordu w Gdańsku były braki w dwóch ustawach" Nie wydaje mi... czytaj dalej » W spotkaniu udział biorą między innymi przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki i wiceszef tego klubu Krzysztof Jurgiel, przewodniczący klubu PO-KO Sławomir Neumann, lider PSL i szef klubu PSL-UED Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PSL Piotr Zgorzelski, szef klubu Nowoczesnej Paweł Pudłowski i posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Klub Kukiz'15 reprezentuje poseł Tomasz Rzymkowski, a koło Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan.

Premierowi towarzyszą: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Po spotkaniu - jak poinformowała rzeczniczka rządu - przewidziane jest oświadczenie premiera.

Wcześniej w piątek szef rządu spotkał się w sprawie propozycji zmian legislacyjnych z szefami resortów sprawiedliwości, zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Lubnauer: do agendy spotkania trzeba wprowadzić dodatkowe tematy

PSL-UED i Nowoczesna informowali wcześniej na konferencji prasowej w piątek, że wyślą swoich przedstawicieli na spotkanie z premierem.

- Uważamy, że warto rozmawiać, tylko ta rozmowa oczywiście musi być rozmową o konkretach. Uważamy, że do agendy spotkania trzeba wprowadzić dodatkowe tematy. Uważamy, że jednym z najważniejszych tematów jest rozmowa o telewizji publicznej i o jej udziale w napędzaniu spirali nienawiści - oświadczyła Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej.

- Oba kluby uważają dość jasno, że telewizja publiczna w obecnym kształcie nie powinna funkcjonować, dlatego niewątpliwie pan prezes Jacek Kurski i cały zarząd powinien odejść - podkreśliła.

Władysław Kosiniak-Kamysz także podkreślił, że zmiany w telewizji publicznej są konieczne. Klub PSL-UED ma reprezentować na spotkaniu Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski.

Neumann: pójdę na piątkowe spotkanie z premierem

Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann podkreślił na konferencji w Sejmie, że liczy na to, iż premier rozpocznie spotkanie od złożenia sprawozdania o śledztwie w sprawie morderstwa Pawła Adamowicza.

- Chcemy od tego rozpocząć tę rozmowę - spokojną, zamkniętą, po to, żeby leczyć przyczyny, a nie walczyć tylko ze skutkami. Dlatego na to spotkanie pójdę, ale licząc, że będzie miało ono szerszą formułę niż to, co proponuje premier - wyjaśniał Neumann.

- My oczekujemy od tego spotkania i od działania pana premiera trzech rzeczy: po pierwsze, wznowienia wszystkich śledztw umorzonych przez prokuraturę związanych z aktami nienawiści w Polsce; po drugie, dopuszczenia pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, który by patrzył na ręce w tym śledztwie i po trzecie - absolutnie odwołania kierownictwa telewizji publicznej, która ma olbrzymi udział w tworzeniu tej atmosfery nienawiści w Polsce, tego hejtu i tego pomawiania ludzi, i odzierania z godności przeciwników politycznych rządu PiS - oświadczył Neumann.

Lider partii Teraz! Ryszard Petru informował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu z premierem Morawieckim.

- Nie spodziewam się po tym spotkaniu rewelacji. Uważam, że albo skończy się awanturą, albo skończy się niczym. Dlatego uznałem, że nie ma sensu dzisiaj na spotkanie tak zarysowane, z taką agendą się udać. W związku z tym nie będę uczestniczył w tym spotkaniu - oświadczył Petru.

"Mamy szansę omówić kierunek działań oraz konkretne zapisy"

Szef KPRM Michał Dworczyk w liście skierowanym przed piątkowym spotkaniem do liderów klubów i kół parlamentarnych podkreślił, że premier chciałby omówić szczegóły propozycji rozwiązań i projektów przygotowanych przez resorty sprawiedliwości i zdrowia.

"To wygląda na przemilczenie bardzo niewygodnych dla rządu faktów" Konieczna jest... czytaj dalej » "Przed uruchomieniem procesu legislacyjnego mamy szansę omówić kierunek działań oraz konkretne zapisy. Spotkanie to szansa na szczerą, otwartą rozmowę. To też okazja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i udzielić odpowiedzi na rozmaite pytania, zanim informacje o szczegółowych rozwiązaniach przekazane zostaną opinii publicznej oraz mediom" - zaznaczył szef kancelarii premiera.

Dworczyk poinformował też, że resorty zdrowia i sprawiedliwości przygotowały pakiet rozwiązań obejmujących między innymi zasady postępowania z osobami, które kończą wyrok, a wciąż stanowią zagrożenie. Jak dodał, resort sprawiedliwości proponuje "zaostrzenie odpowiedzialności prawnokarnej w przypadku przestępstw najcięższej kategorii: w stosunku do najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, w stosunku do zorganizowanych grup przestępczych oraz za przestępstwa popełniane z niskich pobudek, na przykład nienawiści".