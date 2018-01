"Mamy bardzo konkretne propozycje". Spotkanie ministra zdrowia i rezydentów





Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że służba zdrowia będzie priorytetem naszego rządu i krok po kroku, miesiąc po miesiącu to będziemy realizowali - powiedział przed spotkaniem z rezydentami minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rozpoczęły się po godzinie 17.

Minister zdrowia przed spotkaniem wyraził nadzieję, "że rozmowy będą życzliwe, otwarte i konkretne".

Szumowski zaznaczył przy tym, że "problemy polskiej służby zdrowia nie rozpoczęły się wczoraj i niestety nie zakończą się jutro".

- Te bolączki polskiej służby zdrowia musimy wspólnie i dla dobra polskiego pacjenta rozwiązywać - powiedział.

Resort zdrowia zapowiadał, że w spotkaniu z rezydentami udział weźmie także wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, która uczestniczyła także w poprzednich rozmowach z lekarzami oraz nowo powołany wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, wcześniej doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Finansów.



- Spotkanie ma na celu nie tylko wysłuchanie młodych lekarzy. Minister zdrowia w ostatnich dniach zlecał i zapoznawał się z konkretnymi analizami i przedstawi swoje propozycje - mówiła w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska.

"Mam nadzieję, że minister ma większy dar przewidywania"

Ostatnie rozmowy rezydentów z kierownictwem resortu zdrowia odbyły się 5 stycznia, lekarze spotkali się wówczas z poprzednikiem Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia - Konstantym Radziwiłłem. Lekarze domagają się między innymi zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych.

Trzydziestu lekarzy odchodzi ze szpitala psychiatrycznego Trzydziestu... czytaj dalej » Rzecznik prasowy Porozumienia Rezydentów OZZL Jakub Kosikowski pytany o oczekiwania lekarzy przed piątkowym spotkaniem, odpowiedział: - Mamy nadzieję, że pan minister (Szumowski) ma większy dar przekonywania pana premiera niż minister Radziwiłł. Miejmy nadzieję, że to będzie nowe otwarcie już z jakimiś propozycjami.

Kosikowski powiedział, że oczekiwania lekarzy pozostają niezmienne. Pytany, czy są gotowi na kompromis, odpowiedział: - Do kompromisu zawsze, tylko to jest zawsze kompromis na zdrowiu pacjenta, bo każde zejście w dół (oczekiwanego poziomu finansowania - red.) to jest mniej operacji, mniej personelu, mniej leków. Umówmy się, że słowo "kompromis" nie jest tu słowem dobrym.

"Mam nadzieję, że rozmowy pójdą w dobrym kierunku"

W piątek rano w Polskim Radiu minister Szumowski zapewnił, że rząd przedstawi lekarzom "konkretne propozycje", nie chciał jednak zdradzić szczegółów.

- Mam nadzieję, że rozmowy pójdą w dobrym kierunku - powiedział.

Szef resortu zdrowia pytany o realizację postulatu podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB odpowiedział: - Proszę pamiętać, że każda drobna zmiana procentu PKB to są miliardy złotych i te wahnięcia muszą być wykonywane bardzo ostrożnie. To jest odpowiedzialność ministra finansów, premiera, całego rządu. Tutaj nie da się z dnia na dzień zmienić budżetu państwa w procentowej skali.

Szumowski powiedział, że dotychczas zgodę na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo wycofało około 4 tysięcy lekarzy. Zdaniem Porozumienia Rezydentów OZZL takich wypowiedzeń jest około 5 tysięcy.

