Premier spotkał się z prezydentem. "Rekonstrukcja będzie dość szeroka"

Rekonstrukcja rządu będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu - poinformował po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dodał, że będzie ona "dość szeroka, choćby dlatego, że wiele osób objęło mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego".

W czwartek po godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, "dotyczyło ono kwestii związanych z rekonstrukcją rządu".

- Rekonstrukcja będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. Na samym spotkaniu były rozmowy o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycje oczywiście zgłosił pan prezydent - powiedział.

"Rekonstrukcja będzie dość szeroka"

Pytany o konkretny termin rekonstrukcji, odpowiedział, że "nie ma jeszcze ustalonej daty". Jak wskazywał, prezydent "zgłosił kilka kandydatur osób", które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także wiceministrów.

- Pan premier przyszedł do pana prezydenta porozmawiać na temat rekonstrukcji rządu i przede wszystkim personaliów z tym związanych - wyjaśniał. Spychalski podkreślił także, że "jeżeli chodzi o zmiany w rządzie, one będą na wniosek pana premiera, kiedy ten wniosek trafi do pana prezydenta w sposób formalny".

Rzecznik prezydenta wskazywał, że "rekonstrukcja będzie dość szeroka, choćby dlatego, że wiele osób objęło mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego".

Dopytywany, czy zmiany w rządzie będą dotyczyć wyłącznie ministrów, którzy otrzymali mandat europosła, odparł: - Przyjdzie czas i pan premier przedstawi listę ostateczną panu prezydentowi, to wtedy będzie na ten temat oczywiście rozmowa.

"To były konsultacje"

Rzecznik pytany, czy prezydentowi nie spodobała się lista kandydatów zaproponowanych przez premiera, dlatego wysunął własne propozycje, odparł, że "to była po prostu rozmowa, to były konsultacje (...) na temat zmian w rządzie, na temat tego, które stanowiska będą obejmowane przez nowe osoby".

Jak wyjaśniał, "zgodnie z polską konstytucją prezydent powołuje osoby na stanowiska ministrów - te (osoby - red.) rekomendowane, przedstawiane przez pana premiera - natomiast z oczywistych względów w tych polach aktywności pana prezydenta te propozycje padły, choć nie tylko". - Z natury samej (…) pan prezydent rozmawia z panem premierem na temat rożnych osób nie tylko w tych resortach - dodał Spychalski.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy, polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także m.in. rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

"Na pewno temat rekonstrukcji rządu się pojawi"

Wcześniej w czwartek Adam Bielan, nowo wybrany europoseł, przyznał w TVN24, że nie wie, jakie będą tematy rozmowy, ale zaznaczył, że "na pewno temat rekonstrukcji rządu się pojawi".

Jak tłumaczyła reporterka TVN24, termin rekonstrukcji jest uzależniony od kalendarza prezydenta. Andrzej Duda udaje się w czwartek po południu z oficjalną wizytą do Azerbejdżanu. Wraca do Polski na weekend, ale wtedy raczej do rekonstrukcji nie dojdzie. Najbardziej prawdopodobny termin to początek przyszłego tygodnia - poniedziałek lub wtorek, bo wtedy prezydent będzie w kraju. Następnie wyjeżdża do Słowenii, więc kolejnym możliwym dniem będzie dopiero piątek.

Premier ma na wymianę ministrów dwa tygodnie od momentu kiedy obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyniku wyborów zostało opublikowane w dzienniku ustaw. Stało się to 28 maja. Teoretycznie więc do rekonstrukcji może jeszcze dojść w poniedziałek 10 czerwca.

Rekonstrukcja rządu po wyborach do europarlamentu

Mandat europosła zdobyło pięcioro ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W ławach Parlamentu Europejskiego zasiądzie ponadto troje wiceministrów i rzeczniczka rządu. W związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości czeka rekonstrukcja. W środę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii poświęcone między innymi zmianom w rządzie.

