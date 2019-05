Premier u prezydenta. "Na pewno temat rekonstrukcji rządu się pojawi"

Video: Fakty TVN

Giełda nazwisk w PiS-ie. Rekonstrukcja rządu poczeka do...

Limuzyny, ministrowie i dziennikarze, czyli tłok na Nowogrodzkiej. W siedzibie partii zapadają decyzję wagi państwowej - kto zastąpi w rządzie ministrów odchodzących do Parlamentu Europejskiego. Elżbieta Witek do niedzieli była murowanym kandydatem do zastąpienia Joachima Brudzińskiego w MSWiA. Tyle, że wakatów zrobiło się więcej. Stanowiska po Elżbiecie Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, też nie może objąć byle kto, bo to ona jest kojarzona z programem "Rodzina 500 plus". Wszyscy muszą jednak poczekać, bo w piątek prezydent Andrzej Duda leci do Azerbejdżanu.

