Szybkie spotkanie Dudy i Trumpa. Szereg tematów do omówienia i "sondowanie" Polski

"To jest nowa jakość w relacjach militarnych...

23.09| Jak tłumaczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, "deklaracja, która jest na to spotkanie przygotowana, mówi już o konkretnych miejscach stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce". Wskazywał, że przygotowany dokument "potwierdza to, że w Polsce będzie zainstalowane dowództwo dywizyjne amerykańskie z konkretnym miejscem stacjonowania". - To jest nowa jakość w relacjach militarnych polsko-amerykańskich, bo nie tylko wojsko do Polski będzie wysłane, ale także dowództwo dywizyjne w Polsce. To jest rzecz bardzo ważna - ocenił.

