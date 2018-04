"PiS z tej drogi nie zejdzie, nie zawróci". Objazd polityków po kraju





Czołowi politycy PiS kontynuują spotkania z wyborcami w ramach kampanii "Polska jest jedna". W sobotę najbliższe plany obozu rządzącego przedstawiali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz ministrowie edukacji, rolnictwa, infrastruktury.

Kuchciński na spotkaniu z wyborcami o "odszczurzaniu" i Polsce Marszałek Sejmu... czytaj dalej » Spotkania z wyborcami to część ogłoszonego podczas kwietniowej konwencji Zjednoczonej Prawicy przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego objazdu po kraju czołowych polityków obozu rządzącego.

Przedstawiają na nich dotychczasowe zrealizowane przez rząd programy oraz najbliższe zamierzenia, tzw. piątkę Morawieckiego.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu z mieszkańcami w Zgierzu mówił o pozytywnych efektach już wprowadzonych projektów społecznych, między innymi 500 plus oraz obniżce wieku emerytalnego. Przybliżył też nowe propozycje gabinetu Morawieckiego, m.in. mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów oraz 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność plus i przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

"Czego się boicie, co chcecie ukryć?"

Kuchciński odpowiadał na pytania obecnych na sali, zadawane w formie pisemnej na rozdawanych kartkach. To nie spodobało się przeciwnikom rządzącej partii. Domagali się dyskusji. Trzymali w rękach m.in. egzemplarze ustawy zasadniczej oraz kartki z napisami: "Dyskutujecie z karteczkami? Czego się boicie, co chcecie ukryć?", "Precz z rządem łamiącym Konstytucję".

Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski Przeciwnicy PiS na spotkaniu z marszałkiem Sejmu: "Czego się boicie, co chcecie ukryć?"



W trwającym około półtorej godziny spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób m.in. mieszkańcy, sympatycy PiS oraz parlamentarzyści i działacze tego ugrupowania. Poruszano również problemy lokalne m.in. przywrócenia tramwaju z Łodzi do Zgierza i Ozorkowa, budowy zachodniej obwodnicy Łodzi. Po jego zakończeniu marszałek Sejmu udał się na podobne spotkanie do Łęczycy.

Zalewska: zrealizowaliśmy już ponad 60 procent z tego, co zaplanowaliśmy

Minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu w Jaworze (Dolnośląskie) podkreśliła, że rząd PiS działa z determinacją realizując program wyborczy tej partii.

- Zrealizowaliśmy już ponad 60 procent z tego, co zaplanowaliśmy w naszym programie, a był to program rozpisany na wiele lat, a nie na jedną kadencję - mówiła minister.

Ofensywa samorządowa. Politycy PiS ruszyli w Polskę Polska rodzi się... czytaj dalej » Jako przykład szybkiej realizacji obietnic wyborczych Zalewska przytoczyła przeprowadzaną przez jej resort reformę edukacji. - Dobrym przykładem są sześciolatki. Daliśmy wybór rodzicom i 95 procent sześciolatków uczy się w przedszkolach, a my przekazaliśmy dla samorządów na edukację przedszkolną 1,4 miliarda złotych - mówiła Zalewska.

Przypomniała też tzw. piątkę Morawieckiego. Jak mówiła, dwa elementy z tego programu zostaną wprowadzone wczesną jesienią tego roku.

- To 1,5 miliarda złotych na drogi lokalne i docelowo do końca kadencji 5 miliardów złotych i 300 złotych dla rodziców od września na szkolne wyprawki - mówiła minister.

Szefowa MEN dodała, że w czerwcu jej resort poinformuje, w jaki sposób przeprowadzić zmiany zmierzające do tego, "aby dzieci w szkole miały czas i warunki do tego, by spożywać posiłki w szkole".

- Pokażemy też, w jaki sposób zapewnimy opiekę stomatologiczną w szkołach - mówiła. Dodał, że chce, by we wrześniu 2019 r. w każdej szkole był pedagog lub psycholog.

"Jest problem, my go widzimy"

W spotkaniu z mieszkańcami Jawora uczestniczyła również posłanka PiS Elżbieta Witek. - Chwalimy się, że tak świetnie wygląda budżet, jest dobra ściągalność podatków, więc nasi oponenci mówią - dlaczego nie dajemy tej czy innej grupie pieniędzy. Z prostego powodu, bo przed rządami PiS z Polski wypłynęły olbrzymie pieniądze. Polska była miejscem, z którego czerpano tanią siłę roboczą, gdzie drenowano mózgi - mówiła Witek.

Posłanka odniosła się też do protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od 18 kwietnia przebywają w Sejmie. - Oczywiście jest problem, my go widzimy. Tylko jak ktoś zapyta, co się z tym robiło przez ostanie 20 lat, to odpowiedź jest taka, że nic się nie robiło. W tej chwili próbujemy zbudować cały system, który będzie działał nie doraźnie tylko systemowo - mówiła.

"Nie pojadą do Wielkiej Brytanii i Irlandii na zmywak"

"Pięć celnych ciosów" premiera? "Trochę wiedzy i okazuje się, że to banialuki" Toczy się mecz... czytaj dalej » Samorządowcy obecni na spotkaniu w Krzepicach (Śląskie) z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem pytali m.in. o to, jakie są szanse na ponowne powołanie woj. częstochowskiego. Dawne Częstochowskie znajduje się obecnie w woj. śląskim. W kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi politycy PiS mówili o możliwości przywrócenia województwa.

- Nie jest to tylko problem Częstochowskiego, jest co najmniej jeszcze jedno takie miejsce w kraju. Jeśli wróciłaby debata na temat podziału administracyjnego, chciałbym i mam nadzieję, że województwo częstochowskie będzie reaktywowane, ale mówię to jako poseł na Sejm RP – powiedział.

Minister mówił o osiągnięciach rządu PiS. Wymienił m.in. reformę edukacji. - Dzisiaj przemysł, gospodarka czeka na dobrze przygotowanych pracowników, którzy potrafią się odnaleźć w dobie nowoczesnych technologii. Ponad dwa lata odbierałem delegacje zrzeszeń gospodarczych, transportowców, wykonawców usług. Prosili o jedno: zróbcie coś, bo w Polsce brakuje wykwalifikowanych ludzi, chcemy im dobrze zapłacić, ale szukamy dobrze wykwalifikowanych. Dzięki reformie zaowocuje cały obszar gospodarczy, wykształceni w ośmioletniej szkole podstawowej, pięcioletnich technikach będą w niedalekiej przyszłości pracować w naszych halach produkcyjnych, nie pojadą do Wielkiej Brytanii i Irlandii na zmywak. Mają szansę i odnajdują ją w naszym kraju – przekonywał Andrzej Adamczyk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Minister infrastruktury: gospodarka czeka na dobrze przygotowanych pracowników

Minister rolnictwa: ustawa górska do końca kadencji

Z kolei minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział w Zakopanem, że do końca kadencji rządu ma być gotowa tzw. ustawa górska, wspierająca małe gospodarstwa rolne w górach, turystykę i promująca lokalną kulturę.

Jurgiel wyjaśnił, że ustawa górska ma wprowadzać program dla obszarów górskich, ale nie będzie dotyczyła wywłaszczania czy przewłaszczenia gruntów pod działalność turystyczną bądź narciarską.

Oglądaj Wideo: tvn24 Minister rolnictwa: ustawa górska do końca kadencji

Poprawa infrastruktury

"To ucieczka w obietnice. Problemem Prawa i Sprawiedliwości jest zachłanność" Przyglądam się... czytaj dalej » Podczas wizyty w Przyłogach (Świętokrzyskie) wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zaznaczył, że spotyka się z mieszkańcami po to, "żeby rozmawiać i dyskutować, czasem nawet o sprawach ciężkich, z którymi nie wszyscy muszą się zgadzać".

Podkreślił, że jedną z najbardziej zaniedbanych kwestii, w której trzeba jak najszybciej wesprzeć samorządy, jest poprawa infrastruktury dróg gminnych i powiatowych.

Dodał, że na realizację tego zadania w najbliższych dwóch latach rząd planuje przeznaczyć dodatkowo ok. 5 mld zł.

"Przed państwem powinniśmy się ze swojej pracy spowiadać"

Szefernaker zwrócił uwagę, że "nie byłoby dzisiaj programu 500 plus, obniżenia wieku emerytalnego, nie byłoby wielu dobrych decyzji tego rządu, także dla województwa świętokrzyskiego, gdyby nie było zmiany w 2015 roku". - Dziś najwięcej do skrytykowania mają ci, którzy przez lata nie potrafili sobie poradzić z tymi problemami – zaznaczył polityk.

Dodał, że wprowadzone przez PiS reformy realnie wpłynęły na poprawę sytuacji Polaków. Zaznaczył, że w najbliższym czasie rząd zamierza wprowadzić kolejne zmiany, które poprawią sytuację polskich rodzin.

- Dodatkowo proponujemy program Wyprawka plus, po to, żeby każda rodzina, na każdego ucznia otrzymała 300 złotych na wyprawkę do szkoły – dodał wiceszef MSWiA.

Ziobro zapowiada zmiany w kodeksach karnych. "Przestępcy mają się bać prawa" W przyszłym... czytaj dalej » - To państwo są naszym pracodawcą, proszę o tym pamiętać, i to przed państwem powinniśmy się ze swojej pracy spowiadać, dlatego jeździmy i rozmawiamy – zwrócił się do zgromadzonych osób.

- Chciałbym zagwarantować, że PiS z tej drogi nie zejdzie, nie zawróci. Z tej drogi zmian, po 25 latach takich, na jakie Polacy oczekiwali – dodał polityk.

W sobotę w ramach kampanii "Polska jest jedna" z wyborcami spotkali się również m.in. wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, Stanisław Piotrowicz, europosłowie: Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska.

Kolejne spotkania

Na niedzielę zaplanowane jest m.in. spotkanie marszałka Senatu w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie), a potem w Ciechanowie (woj. mazowieckie). Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki spotka się z wyborcami na Śląsku: odwiedzi Łazy, a potem Mikołów.

Spotkania wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz wiceprezes PiS Beaty Szydło są zaplanowane w Kutnie i Brzezinach (woj. łódzkie). Minister edukacji Anna Zalewska w niedzielę uda się do Lutyni (woj. dolnośląskie).