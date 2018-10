Putin z wizytą w Białym Domu? Rzecznik Kremla: nie ma twardych ustaleń

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Misja Boltona w Moskwie. "Nie przywiozłem więcej oliwek"

Koniec układu INF. Trump posłał do Moskwy swojego doradcę Johna Boltona z jasnym przekazem: Ameryka wycofuje się z porozumienia o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Rosja i tak go nie przestrzegała, a do tego nie obejmował Chin. Koniec fikcji? Początek wyścigu zbrojeń? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

