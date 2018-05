"Bezpodstawne oskarżenia". Ambasador apeluje o przeprosiny





Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek wystosował list do burmistrza Jersey City Stevena Fulopa, który, w związku z kontrowersjami dotyczącymi Pomnika Katyńskiego w tym mieście, zarzucił marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu antysemityzm i zaprzeczanie Holokaustowi. Ambasador zaapelował do Fulopa o przeproszenie Karczewskiego.

"Nikt z nami nie rozmawiał". Polonia oburzona planami przeniesienia pomnika Zaczęło się od... czytaj dalej » "Byłem zaszokowany zobaczywszy pańskie oskarżenia przeciwko senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu, marszałkowi Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Są one fałszywe, bolesne i niewłaściwe dla międzynarodowego dialogu między piastującymi urzędy w dwóch krajach sojuszniczych" – napisał ambasador Wilczek.



Ambasador zwrócił uwagę, że "jednym z obowiązków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jest dbałość o społeczności polskiej diaspory na całym świecie".



Dlatego właśnie "marszałek Karczewski wyraził swoje zaniepokojenie przyszłością Pomnika Katyńskiego w Jersey City, zaniepokojenie, które podzielam i wyraziłem to w liście wysłanym w poniedziałek do pana, Szanowny Burmistrzu".



"Wobec wagi wysuniętych przez pana bezpodstawnych oskarżeń, proszę w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej, aby przeprosił pan marszałka Senatu" – napisał ambasador.

Apel o oczyszczenie atmosfery

"Pańskie nagłe oświadczenie dotyczące Pomnika Katyńskiego i brak bliższych szczegółów ze strony pańskiego biura zasmucił wielu ludzi, jednak nie możemy sobie pozwolić, aby kierowały nami emocje"– podkreślił w swym liście ambasador.



W konkluzji listu ambasador Wilczek zaapelował o "oczyszczenie atmosfery i ponowne skupienie uwagi na stojącym przed nami problemie, na konstruktywnym dialogu aby znaleźć rozwiązanie, które nie będzie wymagało trwałego przeniesienia Pomnika Katyńskiego."



I just sent a letter to Jersey City Mayor @StevenFulop. His statements yesterday were false, hurtful and unbefitting of international discourse between office holders of two Allied countries. #SaveKatynMonument@PolishEmbassyUS@StKarczewski@MSZ_RP@MGolubiewskiPLpic.twitter.com/wzFlyUjgCR — Piotr Wilczek (@AmbWilczek) May 4, 2018

"Burmistrz Fulop obraził nie tylko Stanisława Karczewskiego osobiście, lecz także trzecią osobę w RP. Taka sytuacja wymaga stanowczości" - napisał na Twitterze wiceszef MSZ Marek Magierowski, odnosząc się do listu polskiego ambasadora.

"Antysemita, biały nacjonalista"

Burmistrz Jersey City Steven Fulop komentując wcześniejszą wypowiedź marszałka Karczewskiego, w której skrytykował on plany władz Jersey City dotyczące Pomnika Katyńskiego, napisał na Twitterze: "To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć."



Here is truth to power outside of a monument. All I can say is this guy is a joke. The fact is that a known anti-Semite, white nationalist + holocaust denier like him has zero credibility. The only unpleasant thing is Senator Stanislaw. Period. I’ve always wanted to tell him that https://t.co/xG0MUHiaIJ — Steven Fulop (@StevenFulop) May 3, 2018

Plany usunięcia pomnika

W poniedziałek Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi Pomnik Katyński. Zapowiedział na Twitterze, że pomnik zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. O zamierzeniach usunięcia pomnika burmistrz nie powiadomił bezpośrednio Polonii.



FYI. This is the statue you see when you come out of the PATH. We’ll be moving this statue from Exchange Place + will temporarily store it at DPW so it doesn’t get damaged. We’re doing engineering work as we prepare for repairs to the area + a community space/green park w/seating pic.twitter.com/rrvibl6uhj — Steven Fulop (@StevenFulop) April 30, 2018





Pomnik Katyński jest usytuowany w Jersey City, w stanie New Jersey, na placu Exchange Place. Amerykanie polskiego pochodzenia z New Jersey i Nowego Jorku wybrali go na miejsce manifestacji w rocznicę zbrodni katyńskiej, a ostatnio także katastrofy smoleńskiej.