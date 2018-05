"Jak płonęła Tatarska Jurta, coś we mnie umierało. Ale jesteśmy rodziną. Rodzina wspiera"

Video: tvn24

"Mój mąż powiedział: wybuduję ci drugą Tatarską Jurtę"

02.05 | Tatarska Jurta była ubezpieczona. Właściciele obiektu chcą go odbudować. - Ból niesamowity, bo Tatarska Jurta to moje marzenie - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24 Dżenneta Bogdanowicz. - Jak płonęła Tatarska Jurta to we mnie coś umierało. Ale jesteśmy rodziną. Rodzina wspiera. Moje dzieci powiedziały: nie może być tak, Tatarska Jurta powstanie. Mój mąż powiedział: wybuduję ci drugą Tatarską Jurtę, jeszcze lepszą i jeszcze ładniejszą, jeszcze większą. Ja mu wierzę - dodała.

