Melanie Brown, jedna z artystek współtworząca zespół Spice Girls wyjawiła, że wszystkie otrzymały zaproszenie na ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle, który odbędzie się 19 maja tego roku.

Mel B. ujawniła informację we wtorkowym wydaniu programu "The Real". Przyznała, że dostała zaproszenie, jednak nie chciała zdradzić szczegółów.

Nie powiedziała też czy Spice Girls planują powrót. Na pytanie czy wystąpią na weselu, Mel B. odpowiedziała żartem: "Muszę iść, bo mnie zwolnią".

Pałac Kensington nie wypowiedział się na temat zaproszenia artystek.



Today in #GirlChatLive , Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G

Zespół Spice Girls rozpadł się w 2000 roku po czterech latach kariery. Od tamtego momentu piosenkarki wystąpiły jedynie podczas trasy koncertowej w 2007 roku oraz podczas ceremonii zamykającej igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 roku.

Książę Harry po raz pierwszy spotkał się ze Spice Girls w 1997 roku w Johannesburgu w RPA, gdy miał 13 lat. Było to krótko po śmierci jego matki, księżnej Diany.

Harry oraz jego ojciec, książę Karol pozowali z artystkami do zdjęć przed koncertem charytatywnym.



Today @OfficialMelB let slip that the #spicegirlsreunion have been invited to #harryandmeghan s #royalwedding and might perform As you can see his father #PrinceCharles is also a fan #Royals@ShutterstockNowpic.twitter.com/8No1IEECOw

— Rookie (@royalfocus1) 27 lutego 2018