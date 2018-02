Obowiązkowy kask rowerowy dla dzieci. Szykują się zmiany w przepisach





Zmniejszenie dozwolonej prędkości w nocy w obszarze zabudowanym i obowiązkowe kaski rowerowe dla dzieci - takie zmiany w prawie drogowym zarekomendował specjalny zespół złożony z przedstawicieli kilku ministerstw i instytucji badawczych. W przygotowaniu są kolejne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O ustaleniach zespołu złożonego z m.in. przedstawicieli MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury i policji poinformowała czwartkowa "Gazeta Prawna".

Pomysły popierają posłowie PiS

Zespół analizuje około setki aktów prawnych związanych z tematyką drogową. "Już pojawiły się pierwsze wnioski, a raczej rekomendacje dla ustawodawcy, co do których członkowie zespołu są jednomyślni" - napisał dziennik.

Będą zmiany w sprawie odbierania prawa jazdy za prędkość Projekt zmiany... czytaj dalej » Chodzi o ujednolicenie prędkości na obszarze zabudowanym – a więc likwidację zasady podnoszenia w miastach w godzinach nocnych limitu z 50 do 60 km/h, a także wprowadzenie obowiązkowego kasku dla dzieci na rowerach. Tu kwestią do ustalenia jest jeszcze, do jakiego wieku powinien być obowiązkowy.

"Pomysły wypracowane przez zespół trafią najpierw na forum Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa przy resorcie infrastruktury. Dopiero ona przedstawi rekomendacje Radzie Ministrów" - informuje gazeta.

Proponowane zmiany uzyskały poparcie posłów Prawa i Sprawiedliwości z sejmowej komisji infrastruktury.

Za przyjęciem zmian - według "Gazety Prawnej" - mają też przemawiać statystyki. Wcześniejsze zaostrzanie przepisów (m.in. odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w mieście o ponad 50 km/h) przyniosło wymierne efekty – na drogach jest mniej wypadków i ofiar.