Przechodziła z dziećmi na pasach, wjechał w nią motocyklista. Kobieta nie żyje





39-latka zginęła w środę po potrąceniu przez motocykl w Sosnowcu. Jednoślad wjechał w kobietę, gdy ta przechodziła przez przejście razem z dwójką swoich kilkuletnich dzieci. Nie odniosły one obrażeń.

Do wypadku doszło po południu na ul. Wojska Polskiego, w okolicy cmentarza komunalnego. W 39-letnią mieszkankę Sosnowca, która przechodziła przez przejście z dwójką swoich kilkuletnich dzieci, uderzył motocykl.

Kobieta zmarła



- Doszło do tego w chwili, gdy kobieta już schodziła z przejścia. Dzieciom na szczęście nic się nie stało, natomiast kobieta mimo długotrwałej reanimacji zmarła – powiedziała aspirant sztabowy Sonia Kepper, rzeczniczka sosnowieckiej policji.



W wyniku wypadku obrażeń doznał też kierowca motocykla, został przewieziony do szpitala. Jak podaje policja, był trzeźwy, ale nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla.

Po wypadku, na czas wykonywania czynności śledczych z udziałem prokuratora, droga została zablokowana.