Norweżka ofiarą gwałtu w sopockim hotelu. Policja szuka tego mężczyzny

Kamil Majchrzak jako szczęśliwy przegrany z eliminacji dostał się do głównej drabinki wielkoszlemowego US Open. Polak w 1. rundzie US Open pokonał Chilijczyka Nicolasa Jarry'ego 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (6), 1:6, 6:4. Jego występ skomentował trener Tomasz Iwański. zobacz więcej »