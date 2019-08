Magikowi podczas pokazu "zniknął" plecak. Podejrzany sam się zgłosił i trafił do aresztu

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o kradzież. Miał on zabrać plecak znanemu iluzjoniście podczas jego pokazu na sopockim Monciaku.

Magik prezentował sztuczki, ktoś ukradł mu plecak. "To mój cały artystyczny dorobek" Znany iluzjonista... czytaj dalej » Do kradzieży doszło 25 lipca tego roku na ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, popularnie zwanej Monciakiem.

Moment kradzieży nagrali widzowie, którzy przyszli zobaczyć pokaz magika. Ten udostępnił później film z wizerunkiem sprawy na portalu społecznościowym. Kilka dni później, we wtorek mężczyzna sam zgłosił się na policję.

- Widział swój wizerunek w telewizji, wiedział, że nie jest anonimowy i prędzej, czy później i tak dotrzemy do jego osoby. W związku z tym postanowił sam się zgłosić - mówi podkom. Radosław Talaśka, KMP Sopot.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

W czwartek sąd zdecydował także o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Udało się odzyskać część rzeczy

Plecak należał do Dawida Świstka, znanego jako "AryMan". Był on uczestnikiem 8. edycji programu TVN "Mam talent", gdzie doszedł do półfinałów.

- Stratę zauważyłem jeszcze w trakcie występu. Widzowie udostępnili mi nagrania, na których widać złodzieja. Sprawę zgłosiłem policji, ale też film opublikowałem na portalu społecznościowym – opowiadał nam Świstek.

W plecaku nie było wiele pieniędzy – może około trzy złote. Był za to telefon komórkowy z pomysłami na nowe sztuczki, rekwizyty oraz nagrania występów. Tego Dawidowi szkoda najbardziej. – To mój cały dorobek artystyczny – ocenia.

Podkom. Radosław Talaśka poinformował, że udało się odzyskać jedynie część rzeczy.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.