Sondaż przed drugą turą wyborów w Krakowie: Majchrowski idzie po piątą kadencję

58 procent głosów dla Jacka Majchrowskiego i 35 procent dla Małgorzaty Wassermann – taki wynik drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa przewiduje najnowszy sondaż zrealizowany przez KANTAR Millward Brown.

Według sondażu 67 proc. ankietowanych na pewno weźmie udział w drugiej turze wyborów, a 10 procent raczej to zrobi. 14 procent jest zdecydowanych, by nie pójść do urn.

Sondaż przewiduje zdecydowaną przewagę obecnego prezydenta Krakowa. Siedem procent ankietowanych stwierdziło, ze jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.

Rządzi już 16 lat, ma apetyt na więcej. Wygrał pierwszą turę Jacek Majchrowski... czytaj dalej » Według ankietowanych Majchrowski zbierze głównie głosy wyborców Łukasza Gibały (76 proc.) i Jolanty Gajęckiej (71 proc.). Jego kontrkandydatka może liczyć na osoby, które w pierwszej turze zagłosowały na Konrada Berkowicza (55 proc.) i Jolantę Gajęcką (29 proc.).

Wyniki wyborów

W pierwszej turze wyborów samorządowych, według sondażu IPSOS, Jacek Majchrowski zdobył najwięcej głosów - 43,7 proc. Głosowały na niego w większości osoby, które w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku oddały swój głos na Bronisława Komorowskiego.

Drugi wynik uzyskała Małgorzata Wassermann - 33,6 proc. głosów. Zgodnie z przewidywaniami, przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości wybierali głownie wyborcy Andrzeja Dudy.

To właśnie Majchrowski i Wassermann stoczą bój przy urnach w drugiej turze wyborów. Ta odbędzie się 4 listopada.

Jako kolejni uplasowali się Łukasz Gibała (16,8 proc.), Konrad Berkowicz (2,8% proc.), Daria Gosek-Popiołek (2 proc.) i Jolanta Gajęcka (1,1 proc.).