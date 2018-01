PiS i długo nic. Nowy sondaż





PiS na czele z 43-procentowym poparciem, PO na drugim miejscu z wynikiem 19 procent. Kukiz’15 z kolei ma 10 procent i wyprzedza Nowoczesną, na którą chęć głosowania wyraziło 6 procent ankietowanych. IPSOS na zlecenie OKO.press zbadał poparcie dla partii politycznych po rekonstrukcji rządu i po głosowaniu nad projektami ustaw dotyczących prawa aborcyjnego.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu OKO.press w dniach 12-13 stycznia 2018 roku, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób.

Sondaż po rekonstrukcji rządu

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości sięga - po raz pierwszy w sondażach zrealizowanych przez IPSOS - 43 procent. To najlepszy wynik partii rządzącej od wyborów w 2015 roku, które wygrała z wynikiem 37,6 procent. Druga w sondażu Platforma Obywatelska może liczyć w sondażu na 19 procent głosów. Na trzeci miejscu znalazło się ugrupowanie Kukiz'15 z wynikiem 10 procent, wyprzedzając tym samym Nowoczesną (6 procent) i SLD (5 procent).

W Sejmie utworzonym na podstawie wyników sondażu IPSOS nie znalazłyby się ani Polskie Stronnictwo Ludowe (3 procent), ani Wolność (3 procent), ani partia Razem (2 procent).

Tak wysokiego poparcia PiS jeszcze nigdy nie miało. Sondaż Gdyby wybory... czytaj dalej » Według sondażu na PiS głosowałaby dziś połowa Polaków w wieku 50 plus, 54 procent mieszkańców terenów wiejskich i aż 57 procent osób z wykształceniem zawodowym. Poparcie dla partii Kaczyńskiego zadeklarowała też jedna trzecia wyborców przed czterdziestką i jedna trzecia z wyższym wykształceniem. Prawo i Sprawiedliwość przegrałoby natomiast nieznacznie z Platformą Obywatelską w metropoliach (29 procent dla PO i 28 procent dla PiS).

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 stycznia, czyli po rekonstrukcji rządu nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Stanowiska ministrów stracili wówczas między innymi Antoni Macierewicz (resort obrony), Jan Szyszko (resort środowiska), Konstanty Radziwiłł (resort zdrowia) i Witold Waszczykowski (resort spraw zagranicznych).

Badanie odbyło się też po posiedzeniu Sejmu, na którym rozpatrywano dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. Posłowie odrzucili w głosowaniu projekt liberalizujący to prawo, i przekazali do dalszych prac projekt zaostrzający je. Projekt Barbary Nowackiej (liberalizujący prawo) poparło 58 polityków PiS (w tym kierownictwo partii), przeciwko głosowało trzech posłów PO (zostali za to wyrzuceni z ugrupowania). Kilkudziesięciu posłów opozycji nie głosowało, choć byli w Sejmie.

Grudniowy sondaż dla TVN24

W badaniu przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 w grudniu ubiegłego roku, 38 procent respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. 20 procent ankietowanych wskazało Platformę Obywatelską. Po 8 procent badanych wskazało Nowoczesną i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

W Sejmie znalazłoby się wówczas jeszcze ugrupowanie Kukiz'15 z wynikiem 6 procent. Progu wyborczego w tym badaniu nie przekroczyły Polskie Stronnictwo Ludowe i partia Razem (po 4 procent), partia Wolność (3 procent) oraz Ruch Narodowy (1 procent poparcia).

Sondaż na zlecenie TVN24 i "Faktów" TVN przeprowadzono taką samą metodą telefoniczną, wśród osób w wieku powyżej 18 lat, na próbie 1000 osób.