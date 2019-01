Wyniki sondażu na temat Holokaustu. "Powszechna niewiedza, a nawet negacjonizm"

Video: tvn24

Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz

27.01 | Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to określanie się jako morderca i ludobójca, bo taki jest nieuchronny wynik nastawienia, które na początku głosi niechęć, wrogość do innych - mówił podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz b. więzień Leon Weintraub.

