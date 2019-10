Coraz mniej Białorusinów chce sojuszu z Rosją

Video: Reuters Archive

Łukaszenka podczas głosowania w 2008 roku wraz z synem...

19.09 | Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, komentując przygotowania do wyborów parlamentarnych i prezydenckich, oświadczył, że jego dzieci "nie szykują się do żadnego przekazania władzy". - Będą ze mną, jak wcześniej, pracować ci, co chcą - podkreślił. Łukaszenka poruszył także temat urzędników. - Jeśli nie zostaną zrealizowane wskaźniki gospodarczego rozwoju w 2019 roku, to wszystkie odpowiedzialne osoby, zostaną zwolnione - zapowiedział.

