Sondaż CBOS: sejmowe ławy dla czterech ugrupowań

Video: tvn24

"Żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie"

07.01 | - To jest typowy przykład tak zwanego fake newsa. Ktoś wrzuca jakąś informację, a nie ma to żadnej wartości - stwierdził w "Kawie na ławę" w TVN24 Jacek Sasin (PiS) odnosząc się do możliwości ewentualnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych. - Żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie - zapewniał.

