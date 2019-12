Wypadek podczas nurkowania. 46-latka w szpitalu





Wypadek podczas nurkowania w Sobótce na Dolnym Śląsku. 46-letnia kobieta trafiła do szpitala. Informację o zdarzeniu i nagranie z miejsca wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24.

Przyjechali ćwiczyć nurkowanie, znaleźli samochód ze zwłokami Nurkowie ze... czytaj dalej » W sobotę przed południem na terenie dawnej kopalni magnezytu w Sobótce doszło do wypadku.

- Około godziny 11.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o incydencie podczas szkolenia nurków. Ucierpiała 46-letnia kobieta, która następnie została przetransportowana do szpitala - poinformował Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

"Zatrzymanie krążenia"

Na miejscu zdarzenia pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Śmigłowiec został zadysponowany o godzinie 11.51 do kobiety z zatrzymaniem krążenia w związku z gwałtownym wynurzaniem się z wody - poinformował Łukasz Chalupka, rzecznik prasowy LPR. I dodał, że 46-latka w stanie ciężkim została przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W jakim stanie znajduje się kobieta? O sprawę zapytaliśmy rzeczniczkę szpitala. Czekamy na odpowiedź.

Sprawą zajmują się policjanci. Jak mówi Dutkowiak dalsze czynności prowadzone przez mundurowych będą zależały od decyzji prokuratury.

Do wypadku doszło na ternie Sobótki:



