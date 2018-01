Video: TVN 24

Produkowany w Mielcu śmigłowiec S-70i Black Hawk

11.10 | Wszystko wskazuje na to, że nowe śmigłowce dla polskiego wojska dostarczy amerykański koncern Lockheed Martin. Antoni Macierewicz oznajmił, że będą one pochodzić z Mielca, a tam powstaje tylko jeden typ maszyn - S-70i Black Hawk. Nie są to jednak te same śmigłowce, którymi latają Amerykanie, choć nazwa jest łudząco podobna.

