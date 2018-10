Śmiertelny wypadek pod Słupcą. Cysterna zatrzymała się tuż przed domem





»

W Rokoszu pod Słupcą (woj. wielkopolskie) samochód osobowy zderzył się z cysterną. Oba pojazdy wypadły z drogi. Auto dachowało, a ciężarówka, łamiąc drzewa, zatrzymała się tuż przed jednym z domów. Zginął kierowca samochodu osobowego.

Samochód bez kierowcy wjechał w rowerzystkę Rowerzystka... czytaj dalej » Do wypadku doszło po godzinie 5 na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Rokosz pomiędzy Słupcą a Goliną. Zderzyły się opel corsa z cysterną przewożącą mleko. - Pierwsze ustalenia wskazują na to, że kierowca samochodu osobowego nagle znalazł się na pasie, którym poruszała się ciężarówka i doszło do zderzenia - mówi Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.

Cysterna tuż przed domem

W wyniku wypadku opel dachował i wypadł na pobocze. - Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu - podaje Kukawka.

Z drugiej strony z jezdni wypadła cysterna, która łamiąc drzewa, zatrzymała się tuż przed jednym z domów. - Zabudowania są bardzo blisko miejsca zdarzenia. Możemy mówić o szczęściu, że nie ucierpiało mienie i zdrowie innych osób - podkreśla Kukawka.

Kabina ciężarówki jest dokumentnie zniszczona. Strażacy musieli wycinać blachę, by dostać się do uwięzionego mężczyzny. W ciężkim stanie trafił on do szpitala.

Przez cztery godziny droga krajowa nr 92 była zablokowana. - Policja wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości - wyjaśnia Rafał Chmiel, komendant straży pożarnej w Słupcy.