Śledczy powiedzą o postępach w sprawie śmierci Polki

16.05| Ciało Magdaleny Żuk może być przetransportowane do Polski w każdej chwili - do takich nieoficjalnych informacji strony egipskiej dotarł będący na miejscu reporter TVN24. Z słów tamtejszych urzędników wynika, że wydano już zgodę na transport zwłok do kraju. W południe prokuratura poinformuje o tym co do tej pory udało się ustalić w sprawie śmierci kobiety.

