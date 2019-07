Prokuratura: dowody wskazują, że ojciec Blanki nie jest sprawcą zarzucanych mu czynów

Foto: tvn24 Video: tvn24

Mecenas Adam Ramotowski o okolicznościach śmierci...

28.06| Sytuację związaną ze śmiercią dziewięciomiesięcznej Blanki przybliżał w rozmowie z TVN24 mecenas Adam Ramotowski, lokalny adwokat działający w Olecku, a prywatnie także znajomy jej matki. - Zadzwoniła do mnie matka dziecka. Był to piątek, przed godziną 20, natomiast ona wytłumaczyła, że pilnie potrzebuje pomocy, bo najprawdopodobniej jej dziecko nie żyje. Jeszcze w drodze do domu wykonałem telefon na numer 112, zawiadomiłem wszelkie służby i (wspólnie z matką Blanki - red.) pojechaliśmy do mieszkania - mówił.

