"Dzieci zwrócone rodzicom biologicznym nie są w należyty sposób monitorowane"

"Dzieci zwrócone rodzicom biologicznym nie są w należyty...

26.06 | Dopóki będziemy się kierowali założeniem, że dziecku jest zawsze najlepiej w rodzinie, takie przypadki niestety będą się zdarzały - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 psycholog Mirosława Kątna z Komitetu Obrony Praw Dziecka. Odniosła się do sprawy zabójstwa dziewięciomiesięcznej Blanki z Olecka. Dziecko zmarło po trzech miesiącach od powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców. Psycholog oceniła, że dzieci zwracone rodzicom biologicznym, nie są w należyty sposób monitorowane.

