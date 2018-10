Śmierć Chaszodżdżiego. Trump uznał wyjaśnienia Arabii Saudyjskiej za wiarygodne





»

To bardzo ważny krok, tak jak i aresztowania wielu osób - powiedział Donald Trump w piątek wieczorem czasu lokalnego podczas wizyty w stanie Arizona. Uznał za wiarygodne wyjaśnienia Arabii Saudyjskiej w sprawie śmierci dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Władze w Rijadzie przyznały, że został on zabity w konsulacie w Stambule.

Arabia Saudyjska przyznała, że Chaszodżdżi został zabity w konsulacie w Stambule Ponad dwa... czytaj dalej » Donald Trump podkreślił, że nie chce publicznie podważać oficjalnego stanowiska władz w Rijdzie w sprawie śmierci dziennikarza. Przyznał jednak, że sprawa nie jest do końca wyjaśniona.

- Mamy kilka pytań. Dlatego zamierzam porozmawiać z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem ibn Salmanem - powiedział prezydent.

Podkreślił jednocześnie, że to, co się stało z Chaszodżdżim, jest nie do zaakceptowania.

Trump: sankcje kosztowałyby setki tysięcy amerykańskich miejsc pracy

Trump zapowiedział, że będzie współpracował z Kongresem w sprawie reakcji USA na śmierć Chaszodżdżiego, ale - jak podkreślił - wolałby, aby ewentualne sankcje wobec Rijadu nie obejmowały anulowania zamówień wojskowych, gdyż kosztowałoby to setki tysięcy amerykańskich miejsc pracy.

Prezydent zwrócił uwagę na znaczenie dotychczasowej bliskiej współpracy USA i Arabii Saudyjskiej.

- To nie jest łatwa sytuacja. Potrzebujemy ich jako przeciwwagi dla Iranu - podkreślił Trump.

- Sprawię, że Kongres zaangażuje się w określenie, co zrobić (...). Będę słuchał tego, co ma do powiedzenia. Kongresmeni mają zdecydowane poglądy w tej sprawie. Więc zajmę się tym z Kongresem - mówił.

"Gdzie są jego zwłoki?"

Śledczy przesłuchali pracowników konsulatu. Szukają ciała dziennikarza Tureccy śledczy... czytaj dalej » Wiarygodność oświadczenia władz w Rijadzie w sprawie śmierci dziennikarza podważają niektórzy kongresmeni, zarówno Republikanie, jak i Demokraci, m.in. republikański senator Lindsay Graham i Eliot Engel, wpływowy przedstawiciel Partii Demokratycznej w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Kongresmen Eric Swalwell z Partii Demokratycznej wezwał władze w Rijadzie, by wyjaśniły, co się stało z ciałem zabitego dziennikarza. "Gdzie są jego zwłoki?" - napisał na Twitterze Swalwell.

Arabia Saudyjska: dziennikarz został zabity w konsulacie

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu - ponad dwa tygodnie od zaginięcia dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - władze Arabii Saudyjskiej przyznały, że został on zabity w konsulacie w Stambule.



Oficjalna saudyjska agencja prasowa Spa poinformowała, że Chaszodżdżi zginął podczas bójki, do jakiej doszło w konsulacie między nim a "wieloma osobami".



Pozycja księcia słabnie, wkracza król. Zniknięcie dziennikarza wstrząsnęło monarchią Zniknięcie... czytaj dalej » "Rozmowy między Dżamalem Chaszodżidżim i tymi, których spotkał w konsulacie królestwa w Stambule (...) doprowadziły do bójki, która zakończyła się jego śmiercią" - podała saudyjska agencja, cytując prokuraturę w Rijadzie.



W związku z tym zabójstwem, jak poinformowała agencja Spa, aresztowano 18 osób, obywateli Arabii Saudyjskiej. "Śledztwo trwa" - podkreśliła agencja. Władze w Rijadzie nie podały na razie, co się stało z ciałem dziennikarza.



2 października krytyczny wobec rządów księcia Muhammada ibn Salmana Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął. Władze Turcji podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione.