Parafialne skarby ukryte pod grubą warstwą kurzu. "Jesteśmy na początku poszukiwań"

Rękopisy, niemal pół tysiąca książek, kronikę parafialną, dokumenty i obrazy - takie skarby odnaleziono na poddaszu plebanii kościoła w Śmiałowicach (woj. dolnośląskie). - Jesteśmy na początku naszych poszukiwań. Przed nami jeszcze mnóstwo do odkrycia - podkreślają parafianie.

Nowy proboszcz w Śmiałowicach pojawił się na początku lipca. Niemal od razu przystąpił do prac porządkowych. Te na strychu trzeba było przeprowadzić błyskawicznie, bo dach plebanii czeka na remont. - Wiedziałem, że jest tam mnóstwo różnych rzeczy. Widziałem, że są tam książki i że po kątach porozstawiane są obrazy - mówi ks. Marcin Gęsikowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Śmiałowicach.

Jednak, gdy duchowny wraz z parafianami porządkował strych oniemiał ze zdumienia. Okazało się, że pod grubą warstwą kurzu znajdują się prawdziwe skarby. Nie kosztowności, ale ważne pamiątki i świadectwa życia lokalnej społeczności.

- To niemieckie książki, jest ich około 500. Zbierane były przez tutejszych księży przez lata. To głównie dzieła teologiczne, ale też księgi liturgiczne i piękne mszały. Niektóre z nich pochodzą z XVIII wieku, a najstarszy jest prawdopodobnie mszał z 1738 roku, gdy parafią zawiadywali jezuici ze Świdnicy - opisuje kapłan. I dodaje, że to nie wszystkie znaleziska ze strychu.

Znaleziono tam też bruliony wypełnione zapiskami z życia parafii, czy sprawozdania ze spotkań rady parafialnej. Są też raporty z budowy szkoły. - Znaleźliśmy kronikę pisaną przez ostatniego niemieckiego proboszcza, który wyjechał stąd dopiero w 1947 roku. Ksiądz opisywał najważniejsze wydarzenia z życia parafii - relacjonuje Gęsikowski. I dodaje, że właśnie te zapiski będą nie lada gratką dla okolicznych mieszkańców. Być może z zapisków niemieckiego duchownego dowiedzą się o faktach - z życia miejscowości - o których wcześniej nie mieli pojęcia. To jednak nie będzie proste, bo większość kart zapisana jest trudnym do odszyfrowania staroniemieckim.

Na strychu znalazły się też obrazy. Gdy udało się zetrzeć z nich warstwy kurzu okazało się, że to portrety. Nie tylko świętych, ale też członków rodziny ostatniego niemieckiego proboszcza. A ojcem kapłana był Richard Kuegele, znany niemiecki kompozytor, który stworzył ponad 300 utworów na organy i fortepian. Kompozytor grał w kościele prowadzonym przez swojego syna i został pochowany na cmentarzu w Śmiałowicach. - Wiemy, że tu - na przykościelnym cmentarzu - znajdował się jego grób. Nie wiemy jednak w którym miejscu - mówi proboszcz, który ma nadzieję, że wkrótce uda się skontaktować z rodziną Kuegele.

Wśród przedmiotów zgromadzonych pod dachem plebanii była też między innymi tablica nagrobna siedmioletniego chłopca. Widnieje na niej napis: "Franz Rupprecht * 16.8.1916. + 1.9.1923.".

Nie wiadomo kiedy wszystkie te przedmioty trafiły na strych. Czy ktoś odłożył tu za jednym razem, czy może składał przez lata. Czy był to jeszcze niemiecki kapłan, czy może któryś z jego polskich następców.

Książki będą teraz powoli przeglądane i katalogowane. - Jesteśmy na początku naszych poszukiwań. Przed nami jeszcze mnóstwo do odkrycia, a to wymaga czasu. Nie wiemy dokładnie, co kryje nasze znalezisko, ale wiemy, że to coś fajnego - przyznaje Lucyna Szpilakowska ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice.

