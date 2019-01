Służba Więzienna i prokuratura o notatce w sprawie Stefana W.





»

W notatkach i ustaleniach, które były efektem rozmów funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakładu karnego w Przeróbce, nie było treści o radykalizacji, nie było treści o tym, że Stefan W. może stwarzać zagrożenie - powiedziała rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska. Portal tvn24.pl ujawnił, że Służba Więzienna przesłała policji notatkę ujawniającą poglądy Stefana W., zabójcy Pawła Adamowicza. - Zabezpieczyliśmy wszystko, co dotyczy kwestii tych działań. One są przedmiotem bardzo szczegółowej analizy - podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Redakcja tvn24.pl dotarła do dokumentu, który dyrekcja więzienia w Gdańsku przesłała policji na dzień przed wyjściem na wolność Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wynika z niego, że W. miał antydemokratyczne poglądy i planował opuścić "siedlisko Platformy", jak określał województwo pomorskie. Służby wiedziały o poglądach politycznych Stefana W. Co z tym zrobiły? Dotarliśmy do... czytaj dalej »

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>

"Takich informacji Służba Więzienna nie posiadała"



Pytana w rozmowie z reporterem "Czarno na białym", dlaczego Służba Więzienna nie zrobiła nic, mając wiedzę o radykalnych poglądach Stefana W., rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska odpowiedziała: - Takich informacji Służba Więzienna nie posiadała.

Na uwagę, że wynika tak z notatek, odpowiedziała: - Nie wynika tak z tych notatek. Treści tych notatek nie mogę państwu przekazać z uwagi na postępowanie.

- Mogę natomiast zapewnić, że w tych notatkach i tych ustaleniach, które były efektem rozmów funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakładu karnego w Przeróbce, nie było takich treści o radykalizacji, nie było treści o tym, że ta osoba może stwarzać zagrożenie - mówiła.

Z notatki wynika, że wychowawca z Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka rozmawiał dwukrotnie ze Stefanem W. - siedem i na pięć dni przed jego wyjściem na wolność. Spotkania odbyły się 1 i 3 grudnia.

"Notatka powinna trafić do ABW". Ekspert o działaniach służb w sprawie Stefana W. Zabrakło... czytaj dalej » W notatce (z 7 grudnia) dyrektor zakładu w Gdańsku napisał: "Skazany wezwany na rozmowę stwierdził, że wyjeżdża z województwa pomorskiego bo tutaj rządzi >>Platforma<<. Po opuszczeniu zakładu karnego zamierza udać się na lotnisko, a gdyby nie udało mu się kupić biletu na samolot, to uda się na dworzec PKP i wyjedzie do innego województwa, gdzie rządzi PiS, bo jest zwolennikiem PiS-u, cyt. słowa skazanego >>chciałbym, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem<<. Zamierza być bezdomnym, mieszkać po ośrodkach dla bezdomnych i jeździć pociągami po kraju. Do województwa pomorskiego nie będzie przyjeżdżać, bo to >>siedlisko Platformy<<".

Pytana o tę notatkę, odpowiedziała: - Proszę, żeby pan nie pytał mnie o te dokładne treści, które były zawarte w tych pismach, o te informacje, które zostały przekazane policji, bo obecnie tę sprawę bada prokuratura. Nie wolno mi tutaj w szczegóły wchodzić do tego czasu, kiedy prokuratura oceni tak naprawdę zarówno treści, jak i sposób postępowania obu formacji policji i Służby Więziennej.

ZOBACZ CAŁOŚĆ DOKUMENTU >>>

Oglądaj Wideo: tvn24 Służba Więzienna o notatce w sprawie Stefana W.



"Przedmiot bardzo szczegółowej analizy"



Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk odnosząc się do tej notatki w rozmowie z TVN24 powiedziała: - Zabezpieczyliśmy wszystko, co dotyczy kwestii właśnie tych działań. One są przedmiotem bardzo szczegółowej analizy, podejmowane są w związku z tymi dokumentami określone czynności. To jest wszystko, co w tej chwili mogę przekazać. Śmierć Adamowicza. "Liczne pytania" w sprawie śledztwa Klub PSL-UED chce... czytaj dalej »

- Oczywiście nie będziemy odnosić się do tego, jaka jest treść każdego z tych dokumentów, natomiast one są przedmiotem bardzo szczegółowej analizy i podejmowanych czynności - dodała.

Zapytana, czy można stwierdzić, że obieg informacji pomiędzy Służbą Więzienna a policją był niewłaściwy lub wskazać, że coś zawiodło, odparła: - No właśnie zajmujemy się tym, dlatego też podejmowane są te czynności.

- To jest istotna odpowiedź: kwestie, jak podejmowane były działania zarówno z jednej strony - służby penitencjarnej, jak również ze strony funkcjonariuszy policji. Zajmujemy się tymi wątkami, jak będą decyzje jakiekolwiek w tej sprawie, które będzie można państwu przekazać, będziemy przekazywać - poinformowała Wawryniuk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prokuratura o notatce w sprawie Stefana W.: przedmiot bardzo szczegółowej analizy