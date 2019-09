Zobaczył zderzenie samochodów, pomógł poszkodowanym i zadbał o korytarz życia

Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południe

Blokowali korytarz życia na A4. Policja chce ukarania kierowców

Trwa liczenie tych, którzy przeszkadzali służbom i blokowali korytarz życia na autostradzie A4, gdy w sierpniu doszło tam do wypadku. Funkcjonariusze skierowali do sądu 20 wniosków o ukaranie i zapowiadają, że to nie koniec. Każdy z kierowców ma zostać rozliczony.

