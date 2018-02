Platforma razem z PiS przeciwko projektowi Biedronia o wychowaniu seksualnym





Radni Platformy Obywatelskiej z Słupska, ramię w ramię ze swoimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowali przeciwko projektowi wprowadzenia w szkołach edukacji seksualnej. Pomysłodawcą był prezydent miasta Robert Biedroń.

"W jakim kierunku podąża PO?" – pyta na swoim profilu internetowym Robert Biedroń, prezydent Słupska. Radni Platformy pomogli odrzucić projekt prezydenta na temat edukacji seksualnej dla młodzieży. Zagłosowali przeciw wraz z radnymi PiS i w efekcie projekt przepadł.

Według założeń projektu, program miał być wdrażany przez Urząd Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi jeszcze w tym roku i jako zajęcia dodatkowe dla młodzieży. Edukatorzy mieli skupiać się na kwestiach wolności seksualnej i tym, jak z seksu czerpać przyjemność. Jak podkreślał urząd w Słupsku celami miały być zapobieganie przemocy oraz zwiększanie tolerancji wobec innych orientacji seksualnych czy transpłciowości.

"Edukacji seksualnej w słupskich szkołach też nie będzie" - napisał na Twitterze wyraźnie rozżalony Robert Biedroń. W rozmowie z nami również nie krył rozczarowania, głównie postawą radnych Platformy.





Radni PO i PiS wspólnie przeciwko darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży w Słupsku. Tylko 3 radnych mojego klubu za. Takie POPiSy. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) January 31, 2018

"Platforma klęka przed księdzem"

- Platforma Obywatelska razem z PiS odrzuciła uchwałę bez żadnej dyskusji. Ja rozumiem, że na sali był ksiądz, który pilnował głosowania, ale miałem nadzieję, kto jako kto, ale Platforma nie klęknie przed księdzem – powiedział nam Biedroń.

Zarzuty odpiera Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady z ramienia PO. – Jesteśmy za edukacją seksualną, ale projekt był przygotowany byle jak – stwierdziła i dodała, że Platforma prawdopodobnie sama przygotuje uchwałę w tej sprawie.

- To była uchwała intencyjna, a więc dopiero dająca mi zielone światło, by zacząć konsultacje, analizy, opinie i rozmowy – odpowiada prezydent i dodaje, że się nie obraża i ma nadzieję, że radni z Platformy usiądą z nim do stołu i przygotują projekt razem. – Wiem, że zbliżają się wybory samorządowe, ale dobro miasta jest najważniejsze – uważa.

Robert Biedroń zaangażował się ostatnio także w akcję #sexed.pl, zapoczątkowaną przez modelkę Anję Rubik. W grudniu w programie Kropka nad i na antenie TVN24 mówił: Anja Rubik robi to, co powinien robić rząd. Ten rząd powinien nas edukować w tych kwestiach - podkreślał. Prezydent Słupska podkreślał również, że jego zdaniem rzetelna edukacja seksualna w znaczny sposób zapobiega przemocy seksualnej. Jak mówił, "nie uczymy się najbardziej potrzebnych rzeczy, nie uczymy się, jak przeciwdziałać przemocy (seksualnej – przyp. red.)".

Z kolei posłowie PO zagłosowali ostatnio przeciw innemu głośnemu projektowi. W niedawnym głosowaniu nad obywatelskim projektem ustawy komitetu Ratujmy Kobiety, który miał wprowadzić rzetelną edukację seksualną, zwiększyć dostępność antykoncepcji i zalegalizować zabieg przerwania niechcianej ciąży do 12. tygodnia po zapłodnieniu. Projekt przedstawiała w parlamencie Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska. Czytaj więcej tutaj.

