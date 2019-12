Łatwiej włożyć, trudniej zdjąć. Do szpitala trafił dwulatek z garnkiem na głowie

- Potrzebna jest pomoc w zdjęciu garnka z głowy dwulatka. Dziecko samo go sobie nałożyło i nie można go teraz zdjąć - takie zgłoszenie w środę o 19 otrzymali strażacy ze Słupcy (woj. wielkopolskie).

Spuchł palec, stalowa obrączka ani drgnęła. "Godzinę piłowaliśmy" Strażacy z Mosiny... czytaj dalej »

- Jak dyżurny przekazał nam tę prośbę, to nie ukrywam, byliśmy bardzo zaskoczeni. Takiego zgłoszenia jeszcze nie było - mówi młodszy ogniomistrz Marcin Nachowiak z komendy powiatowej PSP w Słupcy.

Trzeba było działać szybko. Do standardowego wyposażenia wozu siedmiu strażaków zabrało ze sobą szlifierkę do obrączek i olej spożywczy.

- Na co dzień nie wozimy ze sobą oleju spożywczego, ale tuż przed wyjazdem na akcję, stwierdziliśmy, że może się przydać. I nie pomyliliśmy się - mówi strażak.

Albo olej albo szlifierka

W szpitalnej izbie przyjęć na pomoc czekało zmęczone i przerażone dziecko oraz jego wystraszeni rodzice. Na pierwszy ogień poszedł olej.

Przez 10 minut strażacy delikatnie smarowali główkę dziecka. Potem powoli manewrowali garnkiem tak, by ostrożnie zszedł z głowy malucha. Udało się.

- Całe szczęście, że wystarczył olej. W innym przypadku musielibyśmy próbować użyć szlifierki do obrączek. To mała pilarka o ostrzu o średnicy 2-3 centymetrów. Nie wiemy, czy to by się sprawdziło. Użycie takiego sprzętu byłoby nie tylko niewyobrażalnym stresem dla dziecka, ale i spory zagrożeniem - dodaje Nachowiak.

Wdzięczni rodzice odetchnęli z ulgą.

Źródło: PSP Słupca Nietypowy problem na głowie malucha

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.